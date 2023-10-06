國慶連假排自由座怕塞爆？高鐵供車站即時等待人潮資訊

高鐵台中站中秋連假收假日發生自由座人潮湧入車站慘況，國慶連假疏運期今天開始，台灣高鐵公司於官方網站公告「車站人潮資訊」，當部分車站啟動人潮管制時，將透過網站以燈號方式公告周知，若車站顯示紅燈預估等候時間會超過60分鐘以上，讓欲搭乘自由座的旅客，前往車站前即可預估排隊等候的時間。

高鐵公司表示，官方網站「最新消息」公告「車站人潮資訊」將以燈號分別顯示全線12座車站人潮狀況，並每小時定期更新；當該站顯示為綠燈，表示自由座旅客可正常進站乘車；當該站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，黃燈預估排隊等候時間將超過30分鐘，紅燈則預估等候時間會超過60分鐘以上。此外，啟動人潮管制措施時，也將同步透過「T-EX行動購票」App推播至旅客手機。

高鐵公司指出，為期6天的國慶疏運期間共加開190班次列車，提供1057班次列車的旅運服務。另將持續檢視已售出自由座車票張數資訊，並視站內排隊人潮，機動加開全車自由座列車（第六節商務車廂除外）。各車站已預先完成自由座旅客排隊動線規劃，並將於尖峰時段加派人力，舉牌告知旅客預計排隊上車所需的時間。

高鐵公司預估，國慶連假期間，人潮較多的時段可能集中在南下10月6日的傍晚5點至晚間8點及10月7日上午8點至11點；北上10月10日的下午1點至晚間8點，建議計畫搭乘自由座的旅客，可彈性調整行程、分散搭車時段。官網也將持續公告對號座「熱銷車次」，建議尚未購票的旅客，可先查詢還有空位的車次，儘早完成訂位及取票。