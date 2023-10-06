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國慶連假東北季風南下 吳聖宇：北部下雨降溫轉涼很有感

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
國慶連假東北季風南下，北部下雨，降溫轉涼很有感。本報資料照片
國慶連假東北季風南下，北部下雨，降溫轉涼很有感。本報資料照片

明起四天國慶連假，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，下周日北方鋒面系統接近掠過台灣附近，東北季風逐漸增強，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮有局部較大雨勢，中南部山區午後也有局部熱對流雷雨。下周一之後包括苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶白天高溫將會降到30度以下，低溫有機會降到24度以下，配合降雨，秋涼感受明顯。

吳聖宇指出，小犬颱風逐漸向西遠離，外圍環流今天仍持續影響台灣，風向比較偏南到東南風，迎風面台東、屏東、恆春半島一帶仍有較大雨勢發生，其他地方雲量偏多，也可能會有局部短暫陣雨，中午過後西半部山區甚至有局部熱對流雷雨發展，天氣不太穩定。

明天開始是國慶連續假期，吳聖宇指出，擺脫颱風影響，但水氣仍多，風向持續為偏南風，大氣狀態還是不太穩定，東南部、南部偶有局部短暫陣雨，中午過後各地山區普遍有較明顯午後雷雨訊號，有可能出現局部較大雨勢。

吳聖宇指出，下周日(8日)北方鋒面系統接近並掠過台灣附近，隨後東北季風逐漸增強，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮一帶要留意局部較大雨勢，中南部山區午後有局部熱對流雷雨。

下周一、周二(09-10日)以東北季風型的天氣為主，迎風面桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮甚至到台東一帶會持續降雨，東北角、宜蘭到花蓮北部可能有較大雨勢。背風面的中南部天氣穩定許多，大致為多雲到晴，山區午後可能有局部短暫陣雨，假期後半段如果要出遊，往中南部走比較不受天氣影響。

吳聖宇指出，東北季風南下後，北部、東北部、東部溫度將轉涼，下周一之後包括苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶白天高溫將會降到30度以下，甚至只有25-26度，低溫也有機會降到24度以下，配合降雨，秋涼感受比較明顯。

至於中南部、東南部較不受影響，白天高溫仍有30度以上，夜晚清晨稍涼一些，日夜溫差變化較大，南北之間溫差變化大，吳聖宇提醒假期南來北往多留意溫度轉變。

東北季風 連續假期 國慶 低溫

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