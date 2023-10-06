小犬遠離深夜3地再脫離暴風圈 北東、南部雨勢仍未了

中颱小犬遠離，深夜雲林、嘉義及台東也脫離暴風圈，中央氣象署預估周五清晨至上午解除陸警、周五晚間至周六清晨解除海警。不過，受颱風外圍環流影響，周五北部、東半部、南台灣仍有一波波雨勢，周六各地降雨減緩，北部、東半部仍陰雨，午後中部以北部山區留意局部大雨。另外，花東因連續降雨，務必留意山區坍方落石。

中央氣象署周四晚間11時40分舉行颱風警報記者會，預報員朱美霖指出，周四晚間11時，小犬颱風中心位置在鵝鑾鼻西方約230公里海面上，以每小時10轉7公里速度，向西進行，目前暴風半徑200公里，近中心最大風速每秒35公尺，維持中颱等級。

朱美霖表示，颱風逐漸遠離，暴風半徑減小、強度減弱，這一報陸警再縮減，雲林、嘉義及台東也脫離暴風圈，目前陸上警戒區域包括台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖；海上警戒區為台灣海峽、巴士海峽、東沙島。

她說，颱風目前來到澎湖西南側一帶，受其外圍環流影響，加上吹東南風影響，北台灣、東半部、花蓮將帶來一波波降雨，尤其屏東、台東要留意。

周五白天，北部、東半部、南台灣仍有一波波雨勢；周五晚間，整體降雨趨緩，花東仍間歇降雨。周六各地降雨減緩，不過北部、東半部仍有下雨情況，天氣型態陰雨，中南部則雨時縮減，午後中部以北部山區留意局部大雨機率。

她提醒，颱風雖遠離，沿海風浪仍大且有長浪。周四晚間至周五，台灣附近各海面及巴士海峽風浪偏大，沿海易有長浪尤其南部、東部、西半部及澎湖、金門、馬祖沿海，易有3至5米浪高。

颱風外圍環流影響，周四晚間至周五清晨，基隆北海岸、桃園沿海空曠地區及澎湖、馬祖有9至10級強陣風；高雄、屏東沿海空曠地區及金門有8至9級強陣風；其他沿海空曠地區（含蘭嶼、綠島）亦有較強陣風。

中央氣象署觀測，3日0時至5日晚間11時，較大累積雨量依序為台北市擎天崗457毫米、恆春半島墾雷453毫米、宜蘭縣太平山401毫米、台東縣利嘉林道380.5毫米、花蓮縣赤柯山310毫米、台中市南湖圈谷302.5毫米、屏東縣大漢山288毫米、新北市桶後263毫米、桃園市拉拉山213毫米。

較大陣風區域為蘭嶼17級以上、恆春14級、東吉島13級；大武、台南、新屋11級；成功、澎湖、彭佳嶼10級。