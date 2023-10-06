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法語音樂劇 早鳥有優惠
「鐘樓怪人Notre-Dame de Paris」為首部在台灣演出的法文音樂劇，二○○五年首演以來，先後來台七次，場場完銷。為回饋廣大劇迷的支持，聯合數位文創邀「鐘樓怪人」台灣首演卡司重返舞臺，七位備受矚目的法語音樂劇界歌手，將帶來「鐘樓怪人」、「羅密歐與茱麗葉」、「搖滾莫札特」等多首耳熟能詳的經典音樂劇曲目。
「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」二○二四年二月十七日、十八日於台北國家音樂廳、台中國家歌劇院大劇院演出，購票可上udn售票網（https://reurl.cc/y672qE），早鳥期間指定票區享最低八五折優惠。
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