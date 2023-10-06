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進口蛋沒中文標示 畜產會第四度挨罰

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
中央畜產會一樓標示。記者曾原信／攝影
中央畜產會一樓標示。記者曾原信／攝影

台北市衛生局接獲新北市衛生局通報，畜產會一批進口蛋沒中文標示，畜產會前天提供資料並陳述意見，衛生局昨依違反食安法開罰卅萬元。這是畜產會第四度挨罰，罰鍰累計四十九萬元。

至於畜產會倉儲地點待報廢的逾期蛋品，衛生局已要求畜產會提供銷毀計畫，包含品名、預計銷毀日期、銷毀方式、分批銷毀數量及銷毀地點，未來持續追蹤查核。

新北衛生局月初通報，在轄區業者倉庫查獲一三二桶畜產會自行輸入冷凍蛋黃液，未貼有中文標示，畜產會十月四日依行政程序向北市衛生局陳述意見，並檢附近一年銷售八百桶、產品成分明細及改善前後產品標示圖示等資料。衛生局開罰卅萬元。

衛生局表示，畜產會違規冷凍蛋黃液銷售額達二四○萬元以上、未達四八○萬元；未有中文標示部分，畜產會有間接故意嫌疑，恐使下游業者調配加工、無法正確標示來源地，並讓消費者購買產生爭議。

這是畜產會第四度被北市衛生局開罰，先前資料登錄不實及未投保產品責任險各罰八萬元；進口蛋品資訊提供不齊全罰三萬元。

衛生局 畜產會

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