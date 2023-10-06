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公費流感疫苗 3天打逾66萬劑
公費流感疫苗本周一開打，包含高端共四款廠牌疫苗，包括台中、桃園、新竹縣市、苗栗、北市、彰化、南投等縣市都相繼宣布會揭露疫苗廠牌。對於許多民眾不願施打高端流感疫苗，台北市長蔣萬安表示，今年流感會非常盛行、更加嚴重，鼓勵民眾施打疫苗，已要求衛生局要讓民眾有知和選擇的權利，規畫增購三萬劑非高端廠牌的流感疫苗。
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，民眾對疫苗廠牌有疑慮，尊重大家選擇，但公費流感疫苗均已取得國內藥品許可證。今年疫苗打氣跟去年同期相比較熱絡，截至四日已接種六十六點七萬劑，高於去年同期四十五萬九千人次，共增加廿萬八千人次。
南投縣衛生局表示，即日起合約院所或校園、社區接種站，會在明顯處公告當日接種疫苗廠牌，讓民眾選擇。彰化縣未要求公告疫苗廠牌，但部分診所會自行公告；衛生局長葉彥伯說，接種前簽同意書時會告知廠牌。
曾淑慧說，了解有些民眾希望接種國外廠牌的疫苗，民眾如果真的對於疫苗選擇有偏好，可以至其他醫療院所施打，或致電詢問疫苗廠牌。
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