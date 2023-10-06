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台積助青年築夢 總獎金300萬

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導
台積電文教基金會執行長許峻郎（右起）、科普作家王瑞閔、台積電文教基金會董事王建光、教育部青年署主任秘書林祝里一同揭幕第8屆「台積電青年築夢計畫」。記者林俊良／攝影
台積電文教基金會執行長許峻郎（右起）、科普作家王瑞閔、台積電文教基金會董事王建光、教育部青年署主任秘書林祝里一同揭幕第8屆「台積電青年築夢計畫」。記者林俊良／攝影

第八屆「台積電青年築夢計畫：植一顆夢的種子」即日起開始報名，總獎金共三百萬元。今年呼應聯合國永續目標「生物多樣性」，邀請科普作家王瑞閔（胖胖樹）擔任築夢人，策畫「我有一個夢」植物園特展，盼點燃青年世代對於夢想的熱情。

台積電文教基金會董事王建光表示，為鼓勵青年朋友探索自我、勇於行動，二○一六年起舉辦築夢計畫，以團隊提案競賽，提供築夢總獎金三百萬，並引入業師輔導資源，協助青年朋友跨出實現夢想的第一步。

教育部青年署主任秘書林祝里表示，台積電青年築夢計畫另有永續組，回應聯合國永續目標，正是計畫值得推廣之處。

今年邀請王瑞閔擔任築夢人，策畫「我有一個夢：通往世界的熱帶雨林文化植物園」特展。他自小受百科全書啟蒙對植物興趣，喜歡拔草回家種，小學以來的夢想，是規畫一個通往世界的植物園，這次特展中，以二百種活體植物，透過視覺、味覺、聽覺、觸覺及嗅覺的體驗，邀請觀者一同感受。

第一、二屆獲獎團隊計畫主持人鄒佳晶說明今年築夢計畫，只要是大學、研究所在學生，均可跨校、跨系組隊參與。根據計畫主題，又分為永續組、公開組，前者以永續為主題，包含環境永續、社會永續、文化永續；後者則包含個人夢想、公益服務、文化交流等，即日起報名至十月廿日中午十二時止。

青年 夢想 台積電文教基金會

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