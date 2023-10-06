日本觀光客不來了？人次僅疫前一半

疫後國境開放近一年，今年截至八月，台日觀光逆差已逾五倍，儘管外界認為主因是日本旅客不出國，加上日幣貶值，但專家指出，相較於日本旅客來台恢復到疫情前的五成，日本旅客到韓國、東南亞已超過八成，示警國內應深層探討日本旅客不來的原因，經營新的旅遊意象品牌，否則即便再過一年也恢復不到疫前水準。

觀光署統計，今年截至八月，我國出境人數為七三四點三萬人次，為入境三八二點二萬人次的近二倍。今年截至八月，台灣訪日二六二點三萬人次，為日本訪台四十九點三萬人次的五點三倍。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，東南亞廉航多，加上當地消費、住宿成本較低，有一定誘因。台灣旅遊都是主打夜市美食，應經營新的旅遊意象品牌。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，日本訪韓主因鄰近，越、泰則是物價低、景點新，代表疫後日本客對價格有敏感度。觀光署表示，台灣目前仍為日客前三大出國旅遊目的地，將持續行銷，拓展中南部新景點。