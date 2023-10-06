聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本觀光客不來了？人次僅疫前一半

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
今年截至八月，台日觀光逆差已逾五倍。聯合報系資料照片
今年截至八月，台日觀光逆差已逾五倍。聯合報系資料照片

疫後國境開放近一年，今年截至八月，台日觀光逆差已逾五倍，儘管外界認為主因是日本旅客不出國，加上日幣貶值，但專家指出，相較於日本旅客來台恢復到疫情前的五成，日本旅客到韓國、東南亞已超過八成，示警國內應深層探討日本旅客不來的原因，經營新的旅遊意象品牌，否則即便再過一年也恢復不到疫前水準。

觀光署統計，今年截至八月，我國出境人數為七三四點三萬人次，為入境三八二點二萬人次的近二倍。今年截至八月，台灣訪日二六二點三萬人次，為日本訪台四十九點三萬人次的五點三倍。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，東南亞廉航多，加上當地消費、住宿成本較低，有一定誘因。台灣旅遊都是主打夜市美食，應經營新的旅遊意象品牌。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，日本訪韓主因鄰近，越、泰則是物價低、景點新，代表疫後日本客對價格有敏感度。觀光署表示，台灣目前仍為日客前三大出國旅遊目的地，將持續行銷，拓展中南部新景點。

台灣疫後觀光 喚不回日客 資料來源／前瞻觀光政策研究室、觀光署、記者採訪整理
台灣疫後觀光 喚不回日客 資料來源／前瞻觀光政策研究室、觀光署、記者採訪整理

日本 出國旅遊

延伸閱讀

日本排放第二波核處理水入海 中國：堅決反對

在陸日人跌破10萬！政經因素衝擊 日本人在陸創近20年最少

已「陪榜」18年...諾貝爾文學獎得主不是村上春樹 粉絲沮喪遺憾

台灣虎航明年1月包機飛福島 當地知事來台簽約

相關新聞

日本觀光客不來了？人次僅疫前一半

疫後國境開放近一年，今年截至八月，台日觀光逆差已逾五倍，儘管外界認為主因是日本旅客不出國，加上日幣貶值，但專家指出，相較...

公費流感疫苗 3天打逾66萬劑

公費流感疫苗本周一開打，包含高端共四款廠牌疫苗，包括台中、桃園、新竹縣市、苗栗、北市、彰化、南投等縣市都相繼宣布會揭露疫...

面對百歲人生 超高齡社會新解方

醫療科技不斷進步，活到百歲不再是夢想！但如何活得好、活得有品質，一定要提早為老後的自己安排退休規畫。除了累積財務老本，還...

健康主題館／常頭痛是警訊 五大觀察指標

● 頭痛方式呈現的中風個案僅占少數

進口蛋沒中文標示 畜產會第四度挨罰

台北市衛生局接獲新北市衛生局通報，畜產會一批進口蛋沒中文標示，畜產會前天提供資料並陳述意見，衛生局昨依違反食安法開罰卅萬...

台日觀光／缺誘因 入境旅遊復甦慢

台日觀光逆差持續擴大，看在旅遊業者眼裡滿是無奈。接待日本觀光客的Inbound業者認為，過去日本來台團客約占三、四成，誘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。