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面對百歲人生 超高齡社會新解方

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
南山人壽總經理范文偉表示，隨著人口結構走向高齡化、少子化，南山人壽持續扮演社會的風險防護網。圖╱南山人壽提供
南山人壽總經理范文偉表示，隨著人口結構走向高齡化、少子化，南山人壽持續扮演社會的風險防護網。圖╱南山人壽提供

醫療科技不斷進步，活到百歲不再是夢想！但如何活得好、活得有品質，一定要提早為老後的自己安排退休規畫。除了累積財務老本，還要有健康的身體。

現代人愈來愈長壽，每個人都會面對老後與病痛，照顧支持顯得非常重要，高齡化、少子化改變家庭結構，許多子女已難以獨自承擔照顧壓力，可能需要外籍移工分擔照顧工作，或申請長照喘息服務補助，但不一定都能在需要幫忙時，及時順利找到協助資源。

一名高齡90多歲罹患失智症的南山人壽男性保戶，平常由同住妻子照顧，為典型的老老照顧。女兒另請看護協助照顧，但難找到能配合每周固定時間、每次短時數的看護服務，後來透過南山人壽健康守護圈合作夥伴「家天使」，媒合細心、有熱忱的台籍照護員，分擔照顧壓力。

南山人壽2020年成立「健康守護圈」，迄今攜手超過50家大健康產業的合作夥伴，提供保戶在四大健康歷程所需的服務。今年進一步推出全新「健康樂活地圖」網站，從疾病照顧、生活支持、健康樂活三面向，建立包含飲食營養、對抗失智、輔具支持、交通接送等12個服務專區，幫助民眾從容面對老年，提升健康意識、保持社會參與，也協助分擔照顧者壓力。

南山人壽總經理范文偉表示，保險業與社會脈動緊密相連，隨著人口結構走向高齡化、少子化，南山人壽持續扮演社會的風險防護網，接住不同族群的需求。另不斷轉型關注高齡及失智議題，特別借鏡日本長壽大國的經驗，了解失智症健康早期預防、照護科技提升長照效率、銀髮族社會參與、外溢保單結合健康服務等專業知識。

失智症 長照 高齡化

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