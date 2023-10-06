聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康主題館／常頭痛是警訊 五大觀察指標

聯合報／ 記者鄒尚謙╱台北報導
現代人生活壓力大，常發生偏頭痛。圖／123RF
現代人生活壓力大，常發生偏頭痛。圖／123RF

頭痛方式呈現的中風個案僅占少數

● 小心次發性頭痛，可能罹患重大疾病

● 規律運動與睡眠，有助緩解頭痛

現代人生活壓力大，時不時就頭痛，很多人擔心經常性頭痛，是否會發生腦中風？衛福部桃園醫院神經內科主治醫師劉一宏表示，不用過度擔憂頭痛是中風的前兆，但它是一項健康警訊。頭痛分「原發性頭痛」、「次發性頭痛」兩大類型，9成以上的頭痛為原發性頭痛，其中最常見「偏頭痛」，台灣盛行率9.1%，約200萬人飽受偏頭痛之苦。

偏頭痛 以單側疼痛為主

原發性頭痛是單純的頭痛，常見「偏頭痛」和「緊縮性頭痛」。劉一宏說，根據台北榮總神經內科頭痛門診統計，民眾因頭痛求診最常見原因為「偏頭痛」，高達6成以上，偏頭痛是單側、中重度、脈搏般跳動的頭痛，可能會受到某些日常活動而誘發，並伴隨惡心、嘔吐、怕光、怕吵等症狀，也可能以雙側疼痛形式表現，但以單側疼痛為主；緊縮性頭痛發作時，則是整個頭部會出現僵硬、壓迫的感覺。

如何自我檢視？

次發性頭痛的發生，可能是因為感染、藥物、外傷、中風、腦瘤等因素引發。劉一宏指出，雖然次發性頭痛不常見，一旦診斷出來，不少是重大疾病，症狀可能非常輕微，很容易被忽略，自我判斷有五大觀察指標，若符合其中一項，就要小心是次發性頭痛。

1.伴隨症狀：頭痛合併發燒、體重減輕；或帶有一些全身系統性疾病，如癌症、免疫不全等情況引發的頭痛。

2.神經學症狀：如臉歪嘴斜、單側手腳無力、意識錯亂、昏睡、癲癇等。

3.發作型態：像被雷劈到、數秒之內突然痛到極點的劇烈頭痛，亦稱雷擊式頭痛。

4.年紀大：年屆50歲以上的病患，過往從未有頭痛史，但突然發生了新的頭痛症狀。

5.模式改變：有頭痛史但型態出現變化。例如過往整個頭同時痛起來，突然出現單一側頭痛症狀；或者原本都是悶悶脹脹的痛，突然轉變成針刺的痛感。

「頭痛方式呈現的中風個案僅占少數。」劉一宏指出，要遠離相關重大疾病，若有頭痛症狀，務必適時尋求醫療協助，也可根據五大觀察指標自我判斷，及早辨識出次發性頭痛，並對症治療。

止痛藥過量 也可能頭痛

許多人頭痛就吃止痛藥，但過量使用有其風險。劉一宏表示，過度使用止痛藥，也可能造成頭痛，即為「藥物過度使用性頭痛」，唯一治療方式就是停藥，並詢問醫師正確用藥的時機。

在非藥物性的頭痛治療上，劉一宏建議，「規律運動」與「睡眠」，對於大部分的頭痛都有幫助，從事有氧運動與瑜伽，可有效緩解壓力、伸展緊繃的筋骨；睡眠上毋須執著於睡眠時間長短，避免睡眠也成為壓力來源，反讓頭痛又找上身。

輕柔局部按摩 注意力道

臨床上最常被詢問「可不可以去做按摩？」劉一宏說，輕柔的局部按摩並無大礙，但務必注意按摩的力道，過強的力道恐造成頭頸部創傷，甚至有血管剝離、肢體癱瘓的風險，好好調整生活作息、減少咖啡因的攝取，適度放鬆才是根本解痛之道。

頭痛 睡眠時間 腦中風

延伸閱讀

經常頭痛要小心！危險的次發性頭痛 「5觀察指標」助早期發現

增加排尿的利尿劑怎麼成為降血壓利器？治高血壓藥是這樣誕生

影／短髮妹拿按摩棒「辦公室舒壓」被同事拍下 網驚：一直都用錯

亞洲盃時尚造型創意競賽首融入時尚秀 展示按摩技法

相關新聞

小犬遠離深夜3地再脫離暴風圈 北東、南部雨勢仍未了

中颱小犬遠離，深夜雲林、嘉義及台東也脫離暴風圈，中央氣象署預估周五清晨至上午解除陸警、周五晚間至周六清晨解除海警。不過，...

面對百歲人生 超高齡社會新解方

醫療科技不斷進步，活到百歲不再是夢想！但如何活得好、活得有品質，一定要提早為老後的自己安排退休規畫。除了累積財務老本，還...

健康主題館／常頭痛是警訊 五大觀察指標

● 頭痛方式呈現的中風個案僅占少數

健康你我他／醫師像打怪隊友 黑暗中帶來希望

很少有就醫經驗的我，想不到一趟進入「乳房外科」，就開啟了生命中另一趟旅程。當時只不過是摸到乳房有硬塊，選個自己有空的時間...

長輩開罐沒力、易跌倒 當心是肌少症

台灣民眾年齡隨醫療、衛生及飲食的改善，逐漸邁向超高齡化社會，卻有愈來愈多長輩出現肌少症問題，嚴重影響老年生活。台大醫院老...

機隊汰舊換新！華航再售3架747-400F貨機 估處分利益不超過4098.9萬

華航貨機機隊汰舊換新，繼先前售出數架747-400F貨機後，今天再度公告將以不超過新台幣約20.39億元，出售3架747...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。