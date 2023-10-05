補助採買進口豬肉畜產會認為有成效 豬農：不要再做了

台灣缺豬嚴重，也因為飼料、人事成本高漲，豬價攀升，農業部委託中央畜產會執行「112年維穩我國豬肉供應及建立國內豬肉儲備量獎勵辦法」鼓勵貿易業者進口豬肉，每公斤補貼6元，從今年5月執行到10月，中央畜產會發出新聞稿表示，在限時、限量的條件下，國內毛豬拍賣價格維持穩定，供應民生消費需求無虞，實施迄今展現成效；但豬農認為，這是犧牲豬農換取太平，希望以後不要再這樣做了，否則，會有越來越多豬農，離開產業。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，今年中秋節，毛豬拍賣價格每公斤平均批發價僅80多元，「是降價的」，補貼採購進口豬肉是犧牲豬農換取太平，過去從來沒有執行過，也希望以後不要了，如果繼續執行不正確的政策，只會讓豬農一直離開豬場，「不賺錢就離開了」，以後，消費者就只能吃進口豬肉。

潘連周表示，若消費者想要繼續吃到新鮮、安全、健康的國產豬肉，必須要讓豬農有微薄利潤，才不會讓豬農漸漸流失，從原本一萬多戶，只剩下現在5000多戶，若繼續這樣下去，豬農無利可圖一直歸本，未來養豬戶財團化，僅剩下大成、卜蜂、台糖這種大財團，加上各地方政府的自治條例都不能再蓋豬舍，豬農會逐漸離開。

他說，現在豬難養，政府說豬源不足是因為正在改建設施，但實際上百億基金大多都在做冷鏈，真正拿到經費在改建現代化豬舍的沒有幾場；豬價每公斤平均批發價95至100元是合理價格，消費者必須要逐漸適應接受事實，要讓豬農有微薄利潤才可以生存。

畜產會發新聞稿表示，近2年因俄烏戰爭造成國際原物料、能源成本上漲，國際豬肉也受影響，今年3月國際豬肉價格大幅上漲，上半年豬肉進口量較去年同期減少近3成；加上國內養豬場因農業部投入110年到113年養豬百億基金計畫，補助養豬場改建豬舍等設施設備，陸續已有近3000場養豬場投入改善，造成國內毛豬在養量減少。

畜產會說，為平穩國內豬肉價格，透過限時限量豬肉進口獎勵措施，儘速補足國內安全庫存量並提供進口豬肉供加工使用；進口獎勵措施實施期間自今年5月起至9月止，受理申請至10月底截止，以每公斤6元補助進口業者採購、倉儲、管銷等費用，目標獎勵數量5萬公噸，獎勵進口措施截至112年10月5日受理5186公噸，目前尚未核撥獎勵。

畜產會認為，在限時、限量的條件下，不會影響國產毛豬產銷，也讓國內毛豬拍賣價格維持穩定，供應民生消費需求無虞，實施至今展現成效，從4月起國內毛豬拍賣價格穩定維持在綠燈區，確保豬農收益。