凡人無法擋　搶爆周年慶全面85折！

文／ 鞋全家福提供

圖／鞋全家福提供
圖／鞋全家福提供

鞋全家福周年慶活動進入倒數囉，全面85折只到10/16，周年慶期間加送消費滿額禮，單筆消費折扣後滿$2000元即送精巧手機折疊支架乙個(恕不累送)，送完為止，喜歡別錯過！ 鞋全家福APP會員歡迎使用當月壽星優惠。

▲滿額禮贈品數量有限、送完為止。 圖／鞋全家福提供
▲滿額禮贈品數量有限、送完為止。 圖／鞋全家福提供

送禮實用>鞋全家福商品卡
2023年全新上市的鞋全家福商品卡，跳脫紙本禮券再進階，輕巧便利化可分次使用，精美可愛的設計，兼具收藏、紀念、保存、贈禮、社教公益、自用等價值，適合公司年節犒賞員工，更是年節尾牙送禮最佳選擇。
歡迎個人、機關團體或公司行號來電洽詢訂購 0800-068333 轉2，專屬專人服務。

▲鞋全家福商品卡依面額有NT$100元、NT$500元、NT$1,000元三種選擇。 圖／鞋全家福提供
▲鞋全家福商品卡依面額有NT$100元、NT$500元、NT$1,000元三種選擇。 圖／鞋全家福提供

MIT標章台灣製造，好物推薦

▲微笑安心，品質保證。 圖／鞋全家福提供
▲微笑安心，品質保證。 圖／鞋全家福提供

全力推動MIT標章商品協力店的鞋全家福，提供各式MIT標章商品，訴求“台灣製造MIT標章/品質保證”，為您與家人嚴格把關，力挺台灣在地製造商品，歡迎您親臨門市選購或於全家福線上購物官網安心選購，認明安全健康,品質值得信賴!

運動鞋、童鞋８折起
★PUMA男、女舒適慢跑鞋指定款特惠價＄1,188起★
★GOODYEAR童鞋指定款8折價＄680★
更多精選商品，歡迎親臨門市選購。

圖／鞋全家福提供
圖／鞋全家福提供

相關新聞

國慶出遊帶傘 北部連日降溫有雨、中南部留意午後雨勢

中央氣象署表示，明天持續受颱風外圍環流影響，東部、東南部地區及恆春半島仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區為局部短暫陣雨或雷雨，...

大巨蛋消防缺失8次嚴查今終過關 李四川：拚月底前取得使照

台北大巨蛋力拚年底試營運，北市消防局9月28日消防安檢未過，10月2、4日審查仍卡關，議員徐巧芯昨質詢指接獲陳情，大巨蛋...

國慶連假逼近 北部出遊返鄉這樣走準沒錯

國慶4天連假明天展開，交通部公路局北區養護工程分局預估明晚國道北部路段約晚間6時開始、台61西濱快速公路約晚間7時開始會...

小犬颱風外圍環流影響 14縣市豪雨特報

小犬颱風遠離，但受颱風外圍環流影響，氣象署針對台東、基隆等14縣市發布豪雨特報，呼籲民眾注意。

國慶連假恐再迎人潮 高鐵對號、自由座管制措施一次看

台灣高鐵台中站中秋疏運收假日創通車以來最高峰，自由座排隊人潮從站內排到站外，緊接國慶4天連假將至，台灣高鐵公司針對對號座...

台中國慶煙火攻略！ 交通、管制、最佳觀賞點大公開

2023國慶焰火睽違9年再度重返台中，10月10日晚間8點於台中中央公園舉辦，除了邀請知名藝人、地方藝文團隊到場演出，此次焰火將結合無人機展演以及光雕水舞，並搭配全台首創的爵士音樂作為配樂，全程共36分鐘，民眾觀賞焰火帶來的視覺享受的同時也能大飽耳福！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。