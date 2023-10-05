國環院擬設碳盤查機構認證制度 最快明年上路

因應溫室氣體排放量盤查與查驗需求，環境部國環院現正建立溫室氣體查驗機構認證制度，最快明年初上路。氣候署也修正「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」，氣候署副署長黃偉鳴說，目前可執行氣候變遷因應法要求的碳盤查業者共14家，查驗人員共149人，並強調「沒有綁科系，重點在於有相關實務經驗」。

氣候署副署長黃偉鳴表示，修正發布「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」，修正重點包含新增認證管理及修訂認證機構資格、導入多元專業、強化查驗人員資格及訓練規範、修訂查驗作業應遵循事項、調整許可查驗項目等5大項目

黃偉鳴接受媒體聯訪時表示，認證機構應具備ISO／IEC 17011建立評鑑制度、成為國際認證論壇（International Accreditation Forum，IAF）會員，或是簽訂國際溫室氣體多邊相關承認協議等。

國環院代理院長張順欽今天表示，國環院正在建立溫室氣體查驗機構認證制度。對此，黃偉鳴說，就算國環院完成相關認證制度，仍要由氣候署審查通過後才能實施使用，目前國內的認證機構主要仍以全國認證基金會（Taiwan Accreditation Foundation；TAF）為主。

目前符合標準可執行氣候法要求的碳盤查業者共14家，其中8家為國際機構在台的分公司，查驗人員總計149人。黃偉鳴表示，外界誤以為查驗人員是以環工科系為主，但其實只要在環境保護與管理上有2年以上實際經驗就符合資格，因此條文中特別釐清查驗人員資格，強調「沒有綁科系，重點在於有相關實務經驗」。

黃偉鳴說，近期自然碳匯逐漸受到重視，因此如農牧經營、森林管理等科系，只要經過必要的入門訓練及在職訓練且合格，並具備相關工作經驗或查驗實績，即可擔任查驗員。

另外，修正內容也針對現行許可查驗項目加以整併、更新及擴充，調整後組織型查驗項目由27項整併為14項，專案型查驗項目由16項更新為14項。

黃偉鳴解釋，例如食品製造、紡織、紙漿、紙及紙製品製造主要同為使用化石燃料供熱的排放樣態，整併為「能源使用」；陸上運輸、水上運輸及航空運輸主要同為用油排放樣態，整併為「運輸」，以利對納管事業盤查登錄溫室氣體排放量，以及自願減量專案的查驗工作。