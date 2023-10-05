航空城拆遷戶不滿拆遷補償 交部籲桃市府落實先建後遷

桃園航空城拆遷戶不滿拆遷補償，日前提出拆遷補償評點提高、安置住宅售價降低與成立拆遷重建會等3大訴求，宣布10月13日赴行政院抗議。交通部航政司表示，針對拆遷戶最新訴求再提高基準，交通部認為依法權責在桃市府，交通部民航局請桃園市政府航工處詳實評估最終的工程期程，據以落實先建後遷措施。

航政司今天聲明指出，桃園航空城計畫在2020年完成土地區段徵收公告、2021年完成土地改良物區段徵收公告之後，民航局與桃園市政府已展開區段徵收工程、安置住宅興建、安置街廓配地抽籤等相關作業。

航政司表示，針對民眾關切航空城計畫搬遷重建補助以評點漲幅為基準、安置住宅配售價格、搬遷獎勵方案等拆遷重建補助事項，交通部民航局在此之前已達成共識：「蛋黃區蛋白區標準一致」、「拆遷重建基準由桃市府決定」的原則。

航政司強調，雖過去基準調整多次，針對拆遷戶最新訴求再提高基準，交通部認為依法權責在桃市府；因此，由民航局請桃園市政府研議方案後提出，民航局將秉持保障民眾權益立場，俾辦理桃園航空城計畫拆遷重建工作。

航政司說，航空城計畫中區段徵收工程、安置街廓等工程期程，經過檢討有落後事項，本案主要區段徵收工程由桃園市政府航空城工程處負責辦理，居民重建住宅安置街廓須完整取得基地，目前正由該處積極趕辦工程。

航政司表示，交通部民航局請桃園市政府航工處詳實評估最終的工程期程，據以落實先建後遷措施，以符合民眾期待。若有調整延後全區動工工期，民航局已請桃市府核算清楚早日確定，並且據此來調整各項配套方案。