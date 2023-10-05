國慶煙火在台中 立委要求高鐵自由座不能變成「根本沒得坐」

國慶4天連假即將到來，立委何欣純今指出，台灣高鐵在10月1日的中秋連假疏運造成台中站因人潮過多旅客久候，排隊人龍甚至溢出站內，緊接而來的國慶煙火在台中，勢必湧入大批人潮，高鐵疏運量能更將擴大也更為重要，她要求交通部要做好各項準備。

何欣純說，秋節收假高鐵全線旅運量33.8萬人次，與日平均載客19.6萬，幾乎雙倍，雖然加開班次，但在網路售票開賣時就已經知道秒殺搶不到，且已知道各站運量絕對衝高。尤其在自由座部分，以北上列車高雄出發，自由座旅客在左營、台南早已客滿，台中上車旅客當然搭不上，所以大量旅客只能在台中站苦等，又沒車可坐，不是高鐵輕忽，就是高鐵在緊急應變能力出現問題。

她說，緊接而來的4天國慶連假，又適逢國慶煙火在台中，從高鐵訂票系統就知道，台中的疏運需求比秋節更大，她要求交通部責成高鐵，以台中作為高鐵輸運的最重心，對於以台中為發車站北上南下的機動加開列車，務必預先準備。同時在疏運期間透過高鐵官網或APP，隨時推播預告疏運資訊，交通部應要求高鐵、台鐵溝通配合，全力做好疏運準備，不得再發生秋節疏運應變失靈的情形，台中自由座絕不能變成「根本沒得坐」。