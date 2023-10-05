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北宜2300月票上路延宕因系統修改費卡關？公路局澄清

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
北宜生活圈通勤月票2300元原訂10月上路跳票，。本報資料照
北宜生活圈通勤月票2300元原訂10月上路跳票，。本報資料照

北宜生活圈通勤月票2300元原訂10月上路跳票，宜蘭縣府稱卡在一筆2.67億元的刷卡機程式設定費未獲交通部公路局核定。對此，公路局今表示，宜蘭縣北宜生活圈月票票證系統修改經費已於8月同意匡列，上路時程卡關與公路局核定無關。

公路局表示，8月10日已核定宜蘭縣政府所提月票計畫，內容包括「宜蘭縣內台鐵+市區公車750元」、「北宜國道+台鐵+宜蘭市區公車1800元」及「北宜國道+台鐵+宜蘭市區公車+雙北公共運輸2300元」三種月票方案，也已同意依縣府計畫所提票證系統修改經費匡列2.82億元，可進行各項月票方案推動，縣府近期也無所稱聯絡或函文該局要求儘速核定、提出請款等情事。

公路局進一步指出，該局於8月10日已核定宜蘭縣府所提月票計畫，即可進行後續票證系統修改及設定等作業推動各項月票方案，宜蘭縣政府已進行票證系統修改作業，於8月28日先推動宜蘭縣內（750元）及北宜跨城際（1800元）月票上路，另於10月2日2方案月票再加入台鐵。

另外，公路局也說，「北宜國道+台鐵+宜蘭市區公車+雙北公共運輸2300元」因涉及層面較廣且複雜，月票方案上路時程尊重宜蘭縣政府及相關業者規劃，未來若宜蘭縣提出請款需求，將立即核撥相關經費。

宜蘭 台鐵 公車

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