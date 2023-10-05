台鐵台東=山里土石流覆蓋路線搶修 晚間行駛概況出爐

中颱小犬減弱，台鐵今晚6時起至晚上12時前行駛概況，部分列車恢復正常行駛，部分列車停駛。此外，玉里=台東間區間車停駛，因台東=山里間受土石流覆蓋路線影響，工務單位正積極搶修中，花蓮=台東間對號列車維持停駛。

台鐵指出，西部幹線方面，彰化以北各級列車均正常行駛；彰化=潮州間對號列車18時後陸續恢復行駛，南下自141次（彰化20時09分）起，北上自168次（潮州下午5時20分）起恢復正常行駛。因受編組影響，385次（台中17時45分）、 324次（屏東晚間7時35分）全區間停駛。彰化=潮州間區間車正常行駛。潮州=枋寮間各級列車停駛。

東部幹線方面，台北=花蓮間各級列車正常行駛。因受編組影響，439次（花蓮19時05分）全區間停駛。花蓮=玉里間區間車，下行自4552次（花蓮17時57分），上行自4041次（玉里19時52分）起機動行駛。玉里=台東間區間車停駛。因台東=山里間受土石流覆蓋路線影響，工務單位正積極搶修中，花蓮=台東間對號列車維持停駛。

南迴線全線各級列車停駛。另外，平溪線、深澳線全線停駛；沙崙線晚間6時後正常行駛。集集線、內灣線、六家線均正常行駛。