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桃園老人走路痛竟是腳踝歪 醫用新手術治好舊傷

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園黃先生腳踝關節受傷變形嚴重（圖左），接受醫師做3D列印截骨矯正手術後（圖右）恢復原有功能。圖／聯新國際醫院提供
桃園黃先生腳踝關節受傷變形嚴重（圖左），接受醫師做3D列印截骨矯正手術後（圖右）恢復原有功能。圖／聯新國際醫院提供

桃園市73歲黃姓老人家最近走路雙腳十分疼痛，他懷疑是年輕雙腳腳踝受傷未好好治療，近兩年傷處變形嚴重，已影響生活求醫，聯新國際醫院骨科主任侯咸仰今天表示，為解決黃先生困擾多年歪掉的腳踝變正及恢復腳踝原有功能，經診療採取3D列印截骨矯正手術，將舊疾徹底根治，恢復腳踝原有功能。

黃姓老人家指出，年輕時雙腳的腳踝曾受傷，甚至骨折現象，當時醫療不便，他沒有進一步醫療處置，兩隻腳的腳踝逐漸變形，，兩年腳踝受傷處變形嚴重，走路十分疼痛，嚴重影響他的日常生活。

侯咸仰透過X光檢查，明顯看出黃先生踝關節嚴重磨損，骨折舊傷、踝關節變形，加上踝關節原本較少肌肉組織包覆，傷口癒合不易，最後決定採取相對新穎的3D列印截骨矯正手術治療，讓黃先生腳踝恢復正常功能。

侯咸仰表示，術前透過電腦斷層輔助，製作類似壓克力的模板，醫師手術可以依模板輪廓「精準切割骨頭」，利用3D列印結合電腦斷層掃描輔助，醫師能更精準方式手術，降低手術風險，縮短患者術後恢復期，有效矯正腳踝關節變形，讓腳踝恢復原有功能，更快回到正常生活。

聯新國際醫院骨科主任侯咸仰（見圖）利用3D列印截骨矯正手術，幫助病患腳踝恢復正常生活。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院骨科主任侯咸仰（見圖）利用3D列印截骨矯正手術，幫助病患腳踝恢復正常生活。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院骨科主任侯咸仰（見圖）利用3D列印截骨矯正手術，幫助病患腳踝恢復正常生活。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院骨科主任侯咸仰（見圖）利用3D列印截骨矯正手術，幫助病患腳踝恢復正常生活。圖／聯新國際醫院提供

手術 醫師 骨折

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