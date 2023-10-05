桃園老人走路痛竟是腳踝歪 醫用新手術治好舊傷
桃園市73歲黃姓老人家最近走路雙腳十分疼痛，他懷疑是年輕雙腳腳踝受傷未好好治療，近兩年傷處變形嚴重，已影響生活求醫，聯新國際醫院骨科主任侯咸仰今天表示，為解決黃先生困擾多年歪掉的腳踝變正及恢復腳踝原有功能，經診療採取3D列印截骨矯正手術，將舊疾徹底根治，恢復腳踝原有功能。
黃姓老人家指出，年輕時雙腳的腳踝曾受傷，甚至骨折現象，當時醫療不便，他沒有進一步醫療處置，兩隻腳的腳踝逐漸變形，，兩年腳踝受傷處變形嚴重，走路十分疼痛，嚴重影響他的日常生活。
侯咸仰透過X光檢查，明顯看出黃先生踝關節嚴重磨損，骨折舊傷、踝關節變形，加上踝關節原本較少肌肉組織包覆，傷口癒合不易，最後決定採取相對新穎的3D列印截骨矯正手術治療，讓黃先生腳踝恢復正常功能。
侯咸仰表示，術前透過電腦斷層輔助，製作類似壓克力的模板，醫師手術可以依模板輪廓「精準切割骨頭」，利用3D列印結合電腦斷層掃描輔助，醫師能更精準方式手術，降低手術風險，縮短患者術後恢復期，有效矯正腳踝關節變形，讓腳踝恢復原有功能，更快回到正常生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言