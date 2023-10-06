獸醫師分享愛寵毛髮亮麗「懶人包」！貓狗皮膚日常護理4招搞定

撰文／ 聯合線上 黎允之

毛髮是貓狗的「顏值擔當」，每個飼主都希望自家愛寵毛髮柔順、亮麗，看起來閃閃動人，但其實，寵物擁有一身好皮毛並不容易，需要毛家長使用正確方式，從皮膚健康開始用心呵護。

寵物的皮毛，需要毛家長使用正確方式用心呵護。 圖／蘇冠明 攝影
寵物的皮毛，需要毛家長使用正確方式用心呵護。 圖／蘇冠明 攝影

謹記4原則，原來獸醫師是這樣照顧毛孩的！
現代人生活忙碌、步調快速，就連照顧毛孩也要講求效率！嘉貝動物醫院林艾德獸醫師提供毛孩皮膚日常護理「懶人包」，4大原則讓沒有太多時間的毛家長也能輕鬆搞定！

嘉貝動物醫院林艾德獸醫師。 圖／林艾德獸醫師提供
嘉貝動物醫院林艾德獸醫師。 圖／林艾德獸醫師提供

【貓狗皮膚護理第1招】控制環境溫度、溼度
台灣氣侯有「三高」—高溫度、高濕度、高變化，容易成為細菌、病毒滋長的溫床，平時控制好環境溫溼度、預防粉塵空污，便能減少對毛孩皮膚的刺激。尤其是先天皮膚容易有狀況的品種貓狗，如：法鬥、扁臉貓，以及特別怕熱的柴犬、哈士奇，需要更留意環境的調控。

【貓狗皮膚護理第2招】勤洗澡、每天梳毛
維持皮膚清潔，是預防皮膚問題的關鍵。尤其狗狗會出去散步、活動量大，需要1~2週洗一次澡。無論是貓咪還是狗狗，建議每天花3-5分鐘為毛孩梳毛，加強皮膚表層代謝，讓皮膚保護層更完整，同時也能增進感情。獸醫師強調，「梳毛時要順著毛髮的方向梳，從根部把廢毛帶走，順便按摩皮膚，可以改善血液循環並增加毛髮的亮澤度。」

【貓狗皮膚護理第3招】預防體外寄生蟲
蚊蟲叮咬、跳蚤伺機作亂，耳蟎、蝨子寄生，容易引發紅腫搔癢，對於無法言語的毛孩來說，只能不斷搔抓皮膚，若傷口破裂還會引發其他皮膚問題，因此注重環境衛生、定期驅蟲，才能保護毛孩的身體健康。

【貓狗皮膚護理第4招】低敏飲食、補充必須營養素
過敏體質、一到換季皮膚就「牙起來」，或有異位性皮膚炎的毛孩，建議將日常飲食單純化，少吃過度加工、含太多添加物的食品，也要避開食物過敏原，並建議補充Omega-3、Omega-6等多元不飽和脂肪酸，有助保護皮膚屏障。

貓狗補充必須營養素，有助保護皮膚屏障。 圖／蘇冠明 攝影
貓狗補充必須營養素，有助保護皮膚屏障。 圖／蘇冠明 攝影

脂肪酸怎麼挑？藥師、獸醫師聯手，品質把關
市面上魚油、脂肪酸產品琳瑯滿目，獸醫師建議毛家長選購時可遵循以下幾個指標：選擇「大廠商、品牌信譽優良」、「成分標示清楚」、「容易保存、食用的劑型」，並且在食用前先和獸醫師討論。

由專業獸醫師與藥師打造的可沛「好皮毛」口服液，主要成分包含深海魚油、琉璃苣油、亞麻仁油、維他命E，有助皮膚乾燥、易搔癢的毛孩以及高齡犬貓，增強皮膚保健機能。 圖／蘇冠明 攝影
由專業獸醫師與藥師打造的可沛「好皮毛」口服液，主要成分包含深海魚油、琉璃苣油、亞麻仁油、維他命E，有助皮膚乾燥、易搔癢的毛孩以及高齡犬貓，增強皮膚保健機能。 圖／蘇冠明 攝影

台灣最大動物藥廠—永信藥品集團、永鴻國際生技旗下品牌「可沛寵藥」，從原料控管、製造流程、檢驗、保存，都遵照藥廠等級規格。由專業獸醫師與藥師打造的可沛「好皮毛」口服液，主要成分包含深海魚油、琉璃苣油、亞麻仁油、維他命E，透過多元不飽和脂肪酸、均衡Omega-3,6,9組合，增強皮膚屏障，維護皮毛健康，適合自製鮮食的毛孩補充必須營養素，也有助皮膚乾燥、易搔癢的毛孩以及高齡犬貓，增強皮膚保健機能。

獸醫師提醒毛家長，「脂肪酸必須長期吃，至少連續吃一個月，才能看見效果，若毛孩皮膚已經有狀況，還必須搭配藥物控制，及早診斷和治療，不只能幫飼主省下大量的金錢與時間，也能降低毛孩的皮膚不適感，讓毛孩不再這裡癢、那裡抓，毛孩和飼主都能獲得更好的生活品質。

>>立即選購: https://www.koolpalmart.com.tw/
更多資訊請見--可沛寵藥官方網站: https://www.koolpal.com.tw/tw

相關新聞

小犬遠離深夜3地再脫離暴風圈 北東、南部雨勢仍未了

中颱小犬遠離，深夜雲林、嘉義及台東也脫離暴風圈，中央氣象署預估周五清晨至上午解除陸警、周五晚間至周六清晨解除海警。不過，...

面對百歲人生 超高齡社會新解方

醫療科技不斷進步，活到百歲不再是夢想！但如何活得好、活得有品質，一定要提早為老後的自己安排退休規畫。除了累積財務老本，還...

健康主題館／常頭痛是警訊 五大觀察指標

● 頭痛方式呈現的中風個案僅占少數

健康你我他／醫師像打怪隊友 黑暗中帶來希望

很少有就醫經驗的我，想不到一趟進入「乳房外科」，就開啟了生命中另一趟旅程。當時只不過是摸到乳房有硬塊，選個自己有空的時間...

長輩開罐沒力、易跌倒 當心是肌少症

台灣民眾年齡隨醫療、衛生及飲食的改善，逐漸邁向超高齡化社會，卻有愈來愈多長輩出現肌少症問題，嚴重影響老年生活。台大醫院老...

機隊汰舊換新！華航再售3架747-400F貨機 估處分利益不超過4098.9萬

華航貨機機隊汰舊換新，繼先前售出數架747-400F貨機後，今天再度公告將以不超過新台幣約20.39億元，出售3架747...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。