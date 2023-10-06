獸醫師分享愛寵毛髮亮麗「懶人包」！貓狗皮膚日常護理4招搞定

毛髮是貓狗的「顏值擔當」，每個飼主都希望自家愛寵毛髮柔順、亮麗，看起來閃閃動人，但其實，寵物擁有一身好皮毛並不容易，需要毛家長使用正確方式，從皮膚健康開始用心呵護。

寵物的皮毛，需要毛家長使用正確方式用心呵護。 圖／蘇冠明 攝影

謹記4原則，原來獸醫師是這樣照顧毛孩的！現代人生活忙碌、步調快速，就連照顧毛孩也要講求效率！嘉貝動物醫院林艾德獸醫師提供毛孩皮膚日常護理「懶人包」，4大原則讓沒有太多時間的毛家長也能輕鬆搞定！

嘉貝動物醫院林艾德獸醫師。 圖／林艾德獸醫師提供

【貓狗皮膚護理第1招】控制環境溫度、溼度台灣氣侯有「三高」—高溫度、高濕度、高變化，容易成為細菌、病毒滋長的溫床，平時控制好環境溫溼度、預防粉塵空污，便能減少對毛孩皮膚的刺激。尤其是先天皮膚容易有狀況的品種貓狗，如：法鬥、扁臉貓，以及特別怕熱的柴犬、哈士奇，需要更留意環境的調控。

【貓狗皮膚護理第2招】勤洗澡、每天梳毛維持皮膚清潔，是預防皮膚問題的關鍵。尤其狗狗會出去散步、活動量大，需要1~2週洗一次澡。無論是貓咪還是狗狗，建議每天花3-5分鐘為毛孩梳毛，加強皮膚表層代謝，讓皮膚保護層更完整，同時也能增進感情。獸醫師強調，「梳毛時要順著毛髮的方向梳，從根部把廢毛帶走，順便按摩皮膚，可以改善血液循環並增加毛髮的亮澤度。」

【貓狗皮膚護理第3招】預防體外寄生蟲蚊蟲叮咬、跳蚤伺機作亂，耳蟎、蝨子寄生，容易引發紅腫搔癢，對於無法言語的毛孩來說，只能不斷搔抓皮膚，若傷口破裂還會引發其他皮膚問題，因此注重環境衛生、定期驅蟲，才能保護毛孩的身體健康。

【貓狗皮膚護理第4招】低敏飲食、補充必須營養素過敏體質、一到換季皮膚就「牙起來」，或有異位性皮膚炎的毛孩，建議將日常飲食單純化，少吃過度加工、含太多添加物的食品，也要避開食物過敏原，並建議補充Omega-3、Omega-6等多元不飽和脂肪酸，有助保護皮膚屏障。

貓狗補充必須營養素，有助保護皮膚屏障。 圖／蘇冠明 攝影

脂肪酸怎麼挑？藥師、獸醫師聯手，品質把關市面上魚油、脂肪酸產品琳瑯滿目，獸醫師建議毛家長選購時可遵循以下幾個指標：選擇「大廠商、品牌信譽優良」、「成分標示清楚」、「容易保存、食用的劑型」，並且在食用前先和獸醫師討論。

由專業獸醫師與藥師打造的可沛「好皮毛」口服液，主要成分包含深海魚油、琉璃苣油、亞麻仁油、維他命E，有助皮膚乾燥、易搔癢的毛孩以及高齡犬貓，增強皮膚保健機能。 圖／蘇冠明 攝影

台灣最大動物藥廠—永信藥品集團、永鴻國際生技旗下品牌「可沛寵藥」，從原料控管、製造流程、檢驗、保存，都遵照藥廠等級規格。由專業獸醫師與藥師打造的可沛「好皮毛」口服液，主要成分包含深海魚油、琉璃苣油、亞麻仁油、維他命E，透過多元不飽和脂肪酸、均衡Omega-3,6,9組合，增強皮膚屏障，維護皮毛健康，適合自製鮮食的毛孩補充必須營養素，也有助皮膚乾燥、易搔癢的毛孩以及高齡犬貓，增強皮膚保健機能。

獸醫師提醒毛家長，「脂肪酸必須長期吃，至少連續吃一個月，才能看見效果，若毛孩皮膚已經有狀況，還必須搭配藥物控制，及早診斷和治療，不只能幫飼主省下大量的金錢與時間，也能降低毛孩的皮膚不適感，讓毛孩不再這裡癢、那裡抓，毛孩和飼主都能獲得更好的生活品質。

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