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三芝茭白筍產季將至 這2天有16梯次免費體驗採筍樂

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
一年一度茭白筍產季到，新北三芝區公所將在10月21、22日舉辦茭白筍節系列活動。記者江婉儀／攝影
一年一度茭白筍產季到，新北三芝區公所將在10月21、22日舉辦茭白筍節系列活動。記者江婉儀／攝影

一年一度茭白筍產季到，新北三芝區公所將在10月21、22日舉辦茭白筍節系列活動。公所表示，今年除了茭傲市集、採筍體驗外，還有「梯田排球嘉年華比賽」與「吃泥拔河比賽」，活動精彩豐富。

每年10、11月為新北茭白筍產季，三芝區為新北最大茭白筍產區，受惠於陽明山乾淨的水泉與富含火山灰的肥沃水梯田，孕育出支支飽滿肥碩口感脆、甜度高的茭白筍。經營蕃婆林休閒農場的三芝青農鄭志偉說，三芝茭白筍屬於赤殼種，外型較大，筍肉纖維細緻、甜度也高，簡單料理即可上桌，是秋天必吃美食。

三芝區農會理事長林義信表示，為鼓勵在地農民產出品質優良、具市場競爭力者的赤殼晚生種，將在10月19日舉辦茭白筍評鑑會，評鑑區分為剝白組、帶殼組和甜筍王，展現農民整年辛苦耕耘的成果，並邀請專家學者進行評分，選出筍中之王，將在10月21日開幕活動舉辦頒獎典禮。

三芝區長賴小萍表示，為期兩天的活動皆有深受民眾喜愛的免費「採筍體驗」，每日8梯次，每梯次50名，40名採線上報名，開放10名現場報名，邀請大小朋友下田採筍，一同感受農民栽培的辛苦與豐收的喜悅，報名資訊詳洽新北市三芝區公所臉書粉絲專頁。

公所表示，粉專將於10月中旬辦理茭白筍創意料理大集結留言互動活動，留言按讚數前3位幸運兒可獲贈500元茭傲市集消費券，可折抵市集消費。今年也與淡江大學USR農情食課合作，結合食農教育，21日在鄰近的水田舉行「梯田排球嘉年華比賽」；22日將舉辦「吃泥拔河比賽」，讓大朋友重溫農村童趣，也讓小朋友貼近筍田，報名資訊詳洽三芝區公所臉書粉絲專頁。

一年一度茭白筍產季到，新北三芝區公所將在10月21、22日舉辦茭白筍節系列活動。記者江婉儀／攝影
一年一度茭白筍產季到，新北三芝區公所將在10月21、22日舉辦茭白筍節系列活動。記者江婉儀／攝影
三芝區公所表示，10月21日將在鄰近的水田舉行「梯田排球嘉年華比賽」。圖／新北市農業局提供
三芝區公所表示，10月21日將在鄰近的水田舉行「梯田排球嘉年華比賽」。圖／新北市農業局提供
三芝區長賴小萍表示，為期兩天的活動皆有深受民眾喜愛的免費「採筍體驗」，每日8梯次，每梯次50名，40名採線上報名，開放10名現場報名。圖／新北市農業局提供
三芝區長賴小萍表示，為期兩天的活動皆有深受民眾喜愛的免費「採筍體驗」，每日8梯次，每梯次50名，40名採線上報名，開放10名現場報名。圖／新北市農業局提供
一年一度茭白筍產季到，新北三芝區公所將在10月21、22日舉辦茭白筍節系列活動。記者江婉儀／攝影
一年一度茭白筍產季到，新北三芝區公所將在10月21、22日舉辦茭白筍節系列活動。記者江婉儀／攝影

農民 青農 食農教育

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