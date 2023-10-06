毛孩看不清但毛孩不會說，貓狗眼睛保健有撇步！

撰文／ 聯合線上 黎允之

「我家貓主子最近經常流目油、眼屎變多，不知道是換季過敏、細菌感染，還是體質問題？這種情況需要帶去看醫生嗎？還是過幾天就會自己好？」

許多飼主不約而同地表示，貓咪、狗狗的眼睛非常敏感，有時眼睛紅紅的，有時會瞇瞇眼，很難判斷是跑進灰塵一下子就會好，抑或是生病的訊號？毛孩眼睛不舒服，飼主的心情也跟著起起伏伏，究竟毛孩眼睛出現哪些狀況時，需要及時去找獸醫師治療？

貓咪、狗狗的眼睛非常敏感，常見眼睛紅、瞇瞇眼、眼屎變多等狀況，需要做好日常護理。 圖／蘇冠明 攝影
貓咪、狗狗的眼睛非常敏感，常見眼睛紅、瞇瞇眼、眼屎變多等狀況，需要做好日常護理。 圖／蘇冠明 攝影

發現毛孩眼睛異常，首要之務不是「看醫生」？
嘉貝動物醫院獸醫師林艾德表示，貓咪、狗狗偶爾抓揉眼睛、有一點透明的眼淚，是正常的，尤其是品種貓犬和扁臉貓，天生鼻淚管易阻塞，常出現淚眼汪汪的現象，飼主可以注重清潔。但若毛孩流出黃眼淚、上下眼瞼腫脹，或眼睛有黃綠色分泌物、一直會去抓揉眼睛，就需要請專業獸醫師診斷。如果拖延下去，可能會造成角膜潰瘍加劇，嚴重的話還會繼發細菌感染，造成失明等不可逆的後果。

嘉貝動物醫院獸醫師林艾德。 圖／林艾德獸醫師提供
嘉貝動物醫院獸醫師林艾德。 圖／林艾德獸醫師提供

當發現毛孩「眼睛似乎不太對勁」時，除了盡快就醫之外，第一件要做的事，是「立刻幫毛孩戴上頭套」，預防毛孩用手抓揉眼睛，造成眼睛更深層的傷勢，並擴大細菌感染範圍。

發現貓狗一直抓揉眼睛，除了盡快就醫之外，也要立刻幫毛孩戴上頭套。 圖／蘇冠明 攝影
發現貓狗一直抓揉眼睛，除了盡快就醫之外，也要立刻幫毛孩戴上頭套。 圖／蘇冠明 攝影

獸醫教你毛孩眼睛保健5妙招，遠離紅腫癢！
想要改善毛孩眼睛易感染發炎、做好眼睛保健，林艾德醫師建議可從以下5方面著手：
【毛孩眼睛保健第1招】環境預防
家中的精油香氛、拜拜燒的香，都有可能增加空氣過敏原，刺激黏膜，增加毛孩打噴嚏、眼睛不舒服的機率，建立保持室內空氣流通，並注重空氣品質。

【毛孩眼睛保健第2招】飲食均衡
營養不均衡是萬病的源頭，也會讓毛孩的抵抗力和代謝降低。在日常飲食中確保營養全面均衡、攝取充足水份，是整體健康不可或缺的關鍵。

在日常飲食中確保營養全面均衡、攝取充足水份，是整體健康不可或缺的關鍵。 圖／蘇冠明 攝影
在日常飲食中確保營養全面均衡、攝取充足水份，是整體健康不可或缺的關鍵。 圖／蘇冠明 攝影

【毛孩眼睛保健第3招】預防接觸感染
毛孩睡覺的地墊、毯子、小被被，務必定期清潔。如有發現眼睛有異常的分泌物可用生理食鹽水沾濕棉花做擦拭，保持眼周的清潔。

【毛孩眼睛保健第4招】注意其他疾病的影響
有些內分泌疾病也會影響到眼睛健康，例如糖尿病可能會造成眼睛白內障，瑪爾濟斯、貴賓犬也都是好發先天遺傳性白內障的品種狗，可透過補充眼睛營養，延緩症狀發生。

【毛孩眼睛保健第5招】適量補充離胺酸
離胺酸是動物體內的必需胺基酸，可幫助維持健康與活力，但離胺酸無法由體內自主合成，需額外補充。文獻指出離胺酸有增強免疫力、幫助膠原蛋白形成、調節膽固醇、脂肪代謝、改善皰疹病毒且預防復發等功效，適量補充離胺酸能調節免疫力，提升眼睛黏膜機能保健。

林艾德醫師建議飼主在挑選離胺酸時，選擇左旋形式、高濃度的產品，並諮詢獸醫師，充分了解毛孩需求再進行選購；離胺酸不是藥物，可以長期吃，保養眼睛、調整體質。

醫師建議飼主在挑選離胺酸時，選擇左旋形式、高濃度的產品。 圖／蘇冠明 攝影
醫師建議飼主在挑選離胺酸時，選擇左旋形式、高濃度的產品。 圖／蘇冠明 攝影

藥廠出品可沛「好亮眼」，補對型態才有效
永信藥品旗下永鴻國際生技為國內首屈一指的動物藥廠，具有ISO9001、GMP等認證，產品水準同步國際，並攜手專業研發團隊不斷創新，推出符合藥廠規格、品質值得信賴的寵物保健品牌「可沛寵藥」。

可沛「好亮眼」複合配方離胺酸，專門針對貓狗眼睛保健機能打造，主要成分為高含量左旋離胺酸，搭配獨特小分子型專利游離葉黃素，透過專利微包埋技術處理，濃度為酯化型的兩倍，並添加靈芝子實體萃取物，內含多種多醣體，溫和促進免疫力並調節毛孩生理機能。獨立包裝不易變質，複合配方保健一次到位，可幫助眼睛晶亮有神，提升免疫力，及減少眼鼻分泌物。

可沛「好亮眼」複合配方離胺酸，專門針對貓狗眼睛保健機能打造，可幫助眼睛晶亮有神，提升免疫力，及減少眼鼻分泌物。 圖／蘇冠明 攝影
可沛「好亮眼」複合配方離胺酸，專門針對貓狗眼睛保健機能打造，可幫助眼睛晶亮有神，提升免疫力，及減少眼鼻分泌物。 圖／蘇冠明 攝影

粉末狀方便直接餵食或混入飼料中，作為自製鮮食的必須營養補充，若貓狗經常吃高澱粉比例的飼料或零食，離胺酸容易在飼料加工時流失，更需注意補充。此外，季節轉換、換新環境，貓咪容易緊張、有壓力，也會造成免疫力下降，補充離胺酸有助預防貓皰疹病毒趁機而入。

眼睛不只是靈魂之窗，更是毛孩表達心情、與飼主溝通的管道。平時多注重環境衛生、飲食均衡，並補充營養素鞏固免疫防護網，才能守護毛孩的「視界」，維持他們的電眼魅力！

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