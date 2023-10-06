毛孩看不清但毛孩不會說，貓狗眼睛保健有撇步！

「我家貓主子最近經常流目油、眼屎變多，不知道是換季過敏、細菌感染，還是體質問題？這種情況需要帶去看醫生嗎？還是過幾天就會自己好？」

許多飼主不約而同地表示，貓咪、狗狗的眼睛非常敏感，有時眼睛紅紅的，有時會瞇瞇眼，很難判斷是跑進灰塵一下子就會好，抑或是生病的訊號？毛孩眼睛不舒服，飼主的心情也跟著起起伏伏，究竟毛孩眼睛出現哪些狀況時，需要及時去找獸醫師治療？

貓咪、狗狗的眼睛非常敏感，常見眼睛紅、瞇瞇眼、眼屎變多等狀況，需要做好日常護理。 圖／蘇冠明 攝影

發現毛孩眼睛異常，首要之務不是「看醫生」？嘉貝動物醫院獸醫師林艾德表示，貓咪、狗狗偶爾抓揉眼睛、有一點透明的眼淚，是正常的，尤其是品種貓犬和扁臉貓，天生鼻淚管易阻塞，常出現淚眼汪汪的現象，飼主可以注重清潔。但若毛孩流出黃眼淚、上下眼瞼腫脹，或眼睛有黃綠色分泌物、一直會去抓揉眼睛，就需要請專業獸醫師診斷。如果拖延下去，可能會造成角膜潰瘍加劇，嚴重的話還會繼發細菌感染，造成失明等不可逆的後果。

嘉貝動物醫院獸醫師林艾德。 圖／林艾德獸醫師提供

當發現毛孩「眼睛似乎不太對勁」時，除了盡快就醫之外，第一件要做的事，是「立刻幫毛孩戴上頭套」，預防毛孩用手抓揉眼睛，造成眼睛更深層的傷勢，並擴大細菌感染範圍。

發現貓狗一直抓揉眼睛，除了盡快就醫之外，也要立刻幫毛孩戴上頭套。 圖／蘇冠明 攝影

獸醫教你毛孩眼睛保健5妙招，遠離紅腫癢！想要改善毛孩眼睛易感染發炎、做好眼睛保健，林艾德醫師建議可從以下5方面著手：【毛孩眼睛保健第1招】環境預防家中的精油香氛、拜拜燒的香，都有可能增加空氣過敏原，刺激黏膜，增加毛孩打噴嚏、眼睛不舒服的機率，建立保持室內空氣流通，並注重空氣品質。

【毛孩眼睛保健第2招】飲食均衡營養不均衡是萬病的源頭，也會讓毛孩的抵抗力和代謝降低。在日常飲食中確保營養全面均衡、攝取充足水份，是整體健康不可或缺的關鍵。

在日常飲食中確保營養全面均衡、攝取充足水份，是整體健康不可或缺的關鍵。 圖／蘇冠明 攝影

【毛孩眼睛保健第3招】預防接觸感染毛孩睡覺的地墊、毯子、小被被，務必定期清潔。如有發現眼睛有異常的分泌物可用生理食鹽水沾濕棉花做擦拭，保持眼周的清潔。

【毛孩眼睛保健第4招】注意其他疾病的影響有些內分泌疾病也會影響到眼睛健康，例如糖尿病可能會造成眼睛白內障，瑪爾濟斯、貴賓犬也都是好發先天遺傳性白內障的品種狗，可透過補充眼睛營養，延緩症狀發生。

【毛孩眼睛保健第5招】適量補充離胺酸離胺酸是動物體內的必需胺基酸，可幫助維持健康與活力，但離胺酸無法由體內自主合成，需額外補充。文獻指出離胺酸有增強免疫力、幫助膠原蛋白形成、調節膽固醇、脂肪代謝、改善皰疹病毒且預防復發等功效，適量補充離胺酸能調節免疫力，提升眼睛黏膜機能保健。

林艾德醫師建議飼主在挑選離胺酸時，選擇左旋形式、高濃度的產品，並諮詢獸醫師，充分了解毛孩需求再進行選購；離胺酸不是藥物，可以長期吃，保養眼睛、調整體質。

醫師建議飼主在挑選離胺酸時，選擇左旋形式、高濃度的產品。 圖／蘇冠明 攝影

藥廠出品可沛「好亮眼」，補對型態才有效永信藥品旗下永鴻國際生技為國內首屈一指的動物藥廠，具有ISO9001、GMP等認證，產品水準同步國際，並攜手專業研發團隊不斷創新，推出符合藥廠規格、品質值得信賴的寵物保健品牌「可沛寵藥」。

可沛「好亮眼」複合配方離胺酸，專門針對貓狗眼睛保健機能打造，主要成分為高含量左旋離胺酸，搭配獨特小分子型專利游離葉黃素，透過專利微包埋技術處理，濃度為酯化型的兩倍，並添加靈芝子實體萃取物，內含多種多醣體，溫和促進免疫力並調節毛孩生理機能。獨立包裝不易變質，複合配方保健一次到位，可幫助眼睛晶亮有神，提升免疫力，及減少眼鼻分泌物。

可沛「好亮眼」複合配方離胺酸，專門針對貓狗眼睛保健機能打造，可幫助眼睛晶亮有神，提升免疫力，及減少眼鼻分泌物。 圖／蘇冠明 攝影

粉末狀方便直接餵食或混入飼料中，作為自製鮮食的必須營養補充，若貓狗經常吃高澱粉比例的飼料或零食，離胺酸容易在飼料加工時流失，更需注意補充。此外，季節轉換、換新環境，貓咪容易緊張、有壓力，也會造成免疫力下降，補充離胺酸有助預防貓皰疹病毒趁機而入。

眼睛不只是靈魂之窗，更是毛孩表達心情、與飼主溝通的管道。平時多注重環境衛生、飲食均衡，並補充營養素鞏固免疫防護網，才能守護毛孩的「視界」，維持他們的電眼魅力！

>>立即選購: https://www.koolpalmart.com.tw/更多資訊請見--可沛寵藥官方網站: https://www.koolpal.com.tw/tw