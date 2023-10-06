寶貝毛孩從「心」開始！貓狗心臟病不可逆，及早保健是王道

「我家狗狗最近體重下降，走幾步路就會喘，經常咳嗽，晚上也睡不安穩，會不會是心臟有問題？」根據我國獸醫內科醫學會近年發布的「犬心臟病認知調查結果」顯示，僅有已有76%飼主認知到「狗狗會得心臟病」，但98%飼主都對「狗狗得心臟病會有什麼徵兆」一知半解或存在迷思，顯示大多數的毛孩家長對心臟病的認知仍不夠全面。

貓狗步入中老年常見有心臟問題，許多毛孩家長對心臟病的認知仍不夠全面。 圖／蘇冠明 攝影

嘉貝動物醫院獸醫師林艾德指出，當貓狗步入中老年，大約6、7時，就要留意心臟問題。小型犬如：約克夏、貴賓、馬爾濟斯，常見退化性瓣膜心臟病；大型品種犬如：杜賓、拉不拉多、黃金獵犬等，則好發擴張性心肌病；品種貓如：美短、藍貓等，也易有肥厚性心肌病。

大部分毛孩心臟病都無法治癒，但早期發現，便可以讓疾病獲得控制，延緩惡化速度，若飼主沒有及時發現毛孩患病，延誤治療時機點，將會大大影響毛孩和飼主的生活品質，因此飼主有必要加強對心臟病的認知，並注重日常保健。

心臟病對於貓狗生活品質影響甚鉅，可透過日常保健及早預防。 圖／蘇冠明 攝影

毛孩有心事？飼主用心看得見飼主平時可以透過那些方式，幫助毛孩預防心臟疾病？獸醫師提供以下幾點建議：1. 為毛孩預備舒適、通風的環境，室溫維持20-25度之間，溫差起伏大時會血管也會跟著收縮，進而增加心臟負擔。2. 注重營養均衡，攝取好消化的優質蛋白，避免高脂食物。3. 養成規律運動習慣，並做好體重管理，肥胖會提高罹患心臟病的風險。4. 避免暴露在吸菸或高空污的環境中。5.定期健康檢查，毛孩10歲前檢查頻率以一年一次為主，10歲後半年進行一次。

嘉貝動物醫院林艾德獸醫師。 圖／林艾德獸醫師提供

此外，心臟病初期通常都沒有症狀，家長可透過毛孩的呼吸及心跳頻率、生活上的表現初見端倪，例如：趁毛孩睡覺時觀察其肚子起伏，胸腔上下動一次算一次呼吸，若狗狗一分鐘內呼吸超過30次、貓咪超過40次，有可能是心臟病警訊，若毛孩咳嗽一陣子不見好轉，也有可能是因為心臟壓迫到氣管，需盡快就醫檢查。已罹患心臟疾病的毛孩，務必要定期追蹤，以即時掌握病況變化。

研究證實Q10對身體有不少好處，可沛「好安心」Q10以最高級脂溶型Q10、亞麻仁油、維他命E為主要成分，複合配方效果加乘。 圖／蘇冠明 攝影

4、5歲開始補充Q10，強心健體抗老化現代飼主保健意識抬頭，不少飼主會替毛孩補充Q10，強化心肌、心臟功能。獸醫師指出，研究證實Q10對身體有不少好處，可幫助抗氧化，保護細胞免受自由基傷害，並可協助能量生產，像心臟、大腦等皆是身體中含有大量Q10，最活躍的耗能器官。此外，Q10可降低心血管系統發炎，對心臟有保護效果，還可活化其他抗氧化物質，如：Omega3、維生素C、D等，讓保健效果更加乘。

毛孩和人類一樣，體內Q10會隨著年紀下降，建議4、5歲後開始補充Q10，可增強氧化力，保健心血管機能。可沛「好安心」Q10以最高級脂溶型Q10、亞麻仁油、維他命E為主要成分，複合配方效果更好，並擁有台灣動保藥廠領導品牌—永信藥品集團、永鴻國際生技品質把關，是為寵物量身打造、值得信賴的專業品牌。

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