我家毛孩需要吃益生菌嗎？獸醫揭「6大徵兆」，腸道保衛戰開打！

「健康從腸道開始。」腸道是身體最大的免疫器官，許多疾病源自於腸道的健康，不只人類「顧腸就能顧本」，毛孩也是一樣，腸道主宰毛孩的免疫系統和情緒壓力，長遠來看，還會影響毛孩的整體健康和壽命。根據獸醫師臨床經驗，有「腸胃問題」的毛孩非常多，毛孩肚子不舒服，不只毛拔麻好心疼，也會增加照顧上的負擔；因此毛拔麻平時就要注重毛孩的腸道保健，才讓寶貝能夠健康的陪你更久。

腸道主宰毛孩的免疫系統和情緒壓力，根據獸醫師臨床經驗，有「腸胃問題」的毛孩非常多。 圖／蘇冠明 攝影

改善腸道健康靠這招，從根本打造超強體質常聽飼養達人說，補充益生菌能幫助腸道細菌平衡，進而提升毛孩的免疫力，究竟毛孩在哪些情況下需要補充益生菌呢？嘉貝動物醫院獸醫師林艾德表示，寵物在健康的狀態下，能自然保持腸胃道菌叢的平衡，但若受到飲食、作息、潮濕氣候、外在環境等因素影響，就容易導致腸道好壞菌失衡，引發各式健康問題。當毛孩出現以下6大徵兆時，建議補充益生菌，幫助維護腸道健康：

(一)胃腸症狀：若毛孩出現食慾不振、嘔吐、腹瀉或便秘等消化問題，很可能就是毛孩腸道菌群失衡或腸道功能不良的警訊。

(二)抗生素治療：當毛孩接受抗生素治療時，抗生素除了殺死有害細菌外，同時也會破壞腸道內的益生菌，造成菌叢不平衡，因此需要額外補充益生菌，有助於恢復腸道健康。

(三)腸道感染：若毛孩罹患腸道感染或其他腸道疾病（如：炎症性腸病IBD等），腸道中的益生菌可能會減少，需要額外補充益生菌以幫助恢復腸道內菌群平衡。

(四)營養吸收問題：若毛孩出現體重減輕、營養不足等營養吸收不良的狀況，可能與腸道絨毛受損或腸道菌群失調有關，補充益生菌可以促進營養吸收和腸道健康。

(五)壓力和焦慮：當毛孩遭遇壓力、焦慮或環境改變時，也可能會影響腸道健康，進而影響食慾和消化功能，補充益生菌可以幫助平衡腸道功能。

(六)長期飼養或換糧：長期餵食相同的食物或頻繁換糧，可能會導致腸道菌群失調，建議透過益生菌輔助調整腸道菌群平衡。

獸醫師提醒，若毛孩出現腸胃不適的狀況，建議諮詢獸醫好好討論清楚，畢竟每一個毛孩的體質都不同，尋求專業診斷才更能掌握毛孩的健康狀況。

補充益生菌可以幫助平衡腸道功能，促進營養吸收和腸道健康。 圖／蘇冠明 攝影

益生菌挑選學問多，3撇步讓你輕鬆上手市面上益生菌產品眾多，該買哪一種？獸醫師提出挑選益生菌3大原則，幫助毛拔麻真正把錢花在刀口上：

(1) 挑選有效菌株：確保益生菌製品含有對寵物有益的有效菌株，像是芽孢桿菌、雙歧桿菌、乳酸球菌和腸球菌，並確保其製作技術是否能耐過胃酸。益生菌必須在進入腸道前保持良好的活性，才能在腸道內發揮作用。

(2) 選擇有信譽的製造商：知名且信譽良好的製造商，通常會在製造過程中進行嚴格的品質控制和測試，為產品的質量和安全性把關，讓消費者更安心。

(3) 選擇容易保存的產品：有些益生菌製品可能需要特殊的保存方式，以保持其活性，飼主務必遵從產品標籤上的保存指示。從實務面來說，選擇室溫保存、獨立包裝的粉劑產品，無論在保存上或餵食上都更加方便。

「可沛好腸道益生菌」擁有專業藥廠品質把關，受到許多獸醫師與飼主推薦。 圖／蘇冠明 攝影

近期市面上出現一款由台灣第一家興櫃動物藥廠(永信藥品集團旗下永鴻生技6936)，由獸醫師、藥師聯合把關研發生產的益生菌。「可沛好腸道益生菌」擁有專業藥廠品質把關，以複合芽孢桿菌群為主要成分，能分泌綜合酵素和抑菌物質，幫助抑制壞菌，顧好腸道城牆，同時提升好菌，強化營養消化，分解頑固抗營養因子和過敏原，促進腸道健康；並添加特選絲蘭萃取物，有效減少便便臭味，讓家裡空氣更清新。常溫保存的粉劑可直接於飯後餵食，或混入飼料中隨餐食用，「腸」保健康好輕鬆。

獸醫師提醒，若寵物有特定的腸道問題或健康狀況，最好在選擇益生菌產品前諮詢獸醫建議，確保所選擇的益生菌符合其健康需求。此外，毛孩日常飲食均衡、注重衛生、避免壓力，更是保護腸道不可或缺的關鍵。毛拔麻及早幫助寶貝建立健康的生活型態，搭配益生菌保健，才能從「腸」計議，給毛孩最完整的守護。

嘉貝動物醫院獸醫師林艾德。 圖／林艾德獸醫師提供

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