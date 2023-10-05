高端加入影響公費流感疫苗打氣？疾管署公布最新數據

流感疫苗日前開打，此次公費流感疫苗共有四家廠商，包括高端，傳出不少民眾不希望接種高端流感疫苗。疾管署發言人曾淑慧說，公費流感疫苗均已取得國內藥品許可證，民眾對疫苗廠牌有疑慮也尊重大家選擇。

曾淑慧也指出，截至4日已經有66萬人次接種流感疫苗，去年同期僅有45萬人次，比去年同期多了超過20萬人次，今年公費流感疫苗目前打氣不錯。

10月2日公費流感疫苗開打，疾管署今年採購國光、賽諾菲、台灣東洋、高端，共698.6萬劑，其中國光生技349.3萬劑、賽諾菲129.1萬劑、台灣東洋86.4萬劑、高端70.7萬劑。自費施打另有GSK的流感疫苗可施打。

曾淑慧說，國內目前有五家廠商取得取得四價不活化流感疫苗許可證，其疫苗核准適用年齡、單價及最大供貨量等有所差異。為確保廠商履約品質並順利供貨，今年以最有利標方式辦理，採購評選委員會由疫苗學、感染學、查驗登記、GMP、臨床試驗及政府採購法等領域專家，訂定疫苗效益（如疫苗有效性、安全性、仿單規定適用年齡等)、價格、廠商履約能力、供貨時效/穩定性、額外供貨配合度及廠商企業社會責任等評選項目。

另一方面，疾管署也請有流感疫苗許可證的廠商投標時，針對其疫苗產品提出符合採購案需求的供應計畫及報價，再由專家針對投標廠商所提計畫依評選項目進行評選，擇定序位前4名為最有利標廠商，並依各序位之供貨比例決標，相關採購程序皆符合政府採購法規定。

曾淑慧說，目前陸續依各廠牌疫苗交貨量，按各地方政府提報需求量比例配送至衛生局，目前四種廠牌已皆有到貨量，衛生局依轄區需求再做分配至轄區合約院所提供民眾接種。

曾淑慧也說，有些民眾希望接種國外廠牌的疫苗，民眾如果真的對於疫苗選擇有偏好，可以至其他醫療院所施打，或是先打電話到詢問了解疫苗廠牌，尊重民眾的選擇。