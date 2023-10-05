降低組工會門檻？勞長：會務假、同意權恐衍生問題

工鬥團體昨提七大勞動訴求，要求明年總統大選參選人回應，其中一項訴求是降低籌組工會門檻，落實蔡英文總統「逐漸提高工會涵蓋率」的政見。對此，勞動部長許銘春今受訪表示，若降低組工會門檻，恐衍生影響雇主營運、少數人決定多數人勞動條件等狀況，須搭配相關配套，還需要廣徵意見、凝聚共識。

蔡總統2016年競選時曾提出提高工會涵蓋率的勞動政見。工鬥團體昨批評蔡總統該項承諾幾乎跳票，工鬥指出，台灣98％企業員工數不到30人，受限工會法的30人門檻無法成立工會，有鑑於5至29人的企業平均僱用人數為9.28人，要求組工會門檻應下修至10人。

對此，許銘春今表示，勞動主張門檻降至10人以下，影響很大。台灣中小企業占98%，其中5人以下企業更占了8成，若降低組工會門檻，會有會務假、工會同意權的問題，前者是工會幹部會務假可能影響雇主營運，後者是由少數人決定大多數人的權益、勞動條件，這些都需要思考相關配套，才能避免上述問題發生。

許銘春說，目前工會數已逐年增加，至於調降籌組門檻，是比較複雜的議題，還需廣徵意見、凝聚共識。