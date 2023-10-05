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白晝之夜周末登場 北捷藍、紅線單向營運至凌晨3時
台北市政府主辦「2023臺北白晝之夜」活動，將於10月7日18時至8日6時跨夜登場，為配合活動時間，台北捷運板南線、淡水線在末班車過後，將以單向方式延長營運至8日凌晨3時。
台北捷運表示，為加強疏運參加白晝之夜活動民眾，板南線及淡水信義線在7日末班車過後，市政府站、台北101/世貿站往台北車站方向列車，將以單向載客方式，延長營運至8日凌晨3時，延長營運期間的班距約為20分鐘，並依人潮狀況機動加開班次。
台北捷運說，活動鄰近3個捷運站，屆時將加強人潮管制及動線引。北捷也提醒，市政府站、國父紀念館站及台北101/世貿站均可上、下車，沿途其他各站「只出不進」，僅可下車出站，不可進站搭車，民眾搭乘應注意及配合。
2023台北白晝之夜在信義區「國父紀念館」、「台北市議會」與「台北市政府」三大場館與周邊場域展開，以「起義吧！」作為主題，藉由「#藝術行動代號3、6、9+」為號召，3大場館、6大主題，精選出9大亮點作品，集結25件跨媒材藝術裝置作品，超過35場演出節目。
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