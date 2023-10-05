設托兒設施成效不彰 立委：成本高、誘因少 企業寧可發津貼

解決少子化危機，建構職場育兒友善也是必要著力點。為鼓勵雇主提供托育措施，勞動部每年補助企業設置員工員工哺(集)乳室、托兒設施或發放托兒津貼。民進黨立委蘇巧慧今質詢勞動部長許銘春指出，企業想設置托兒設施，光找空間就耗費成本，還要找師資、確保永續經營等，加上勞動部補助有期限，更開了「後門」讓企業可發托兒津貼替代。成本高、誘因少，導致企業寧可發津貼了事。

立法院衛環委員會今天繼續審查中華民國112年度中央政府總預算關於勞動部主管預算公務預算凍結案9案並詢答。

蘇巧慧質詢指出，對100人以上企業來說，若要設置幼兒園，光是找地、找空間就是一筆成本，還要找師資，並且確保公司每年都有新生兒，幼兒園才能永續經營，針對企業新設置幼兒園等托兒設施，勞動部提供最高300萬元補助，設置完成後，連續5年可申請托育設施或幼兒教具維護更新，每年最高補助50萬元，等於最長只補助6年，6年過後就企業自己經營，對企業來說，當然發放育兒津貼比較方便。

許銘春回應，去年提供托兒設施與措施的企業達70.4%，比民國105年的51%多了將近20％。她解釋，有些企業受限空間不足，無法設置托兒設施，要企業特地找地有困難，也有員工認為小孩送托住家附近幼兒園即可，所以只要雇主願意提供育兒協助，不管是給空間、給錢，勞動部都很鼓勵。

對於私部門設置托兒設施成效不佳，蘇巧慧建議，勞動部不如花更多力氣在公部門建置托兒設施，讓公部門開辦多一點，並且開放給鄰里送托，也可加強企業聯合托育，找工業區、科學園區聯合設置，可找經濟部、教育部一起研議。許銘春則說，會來研議。