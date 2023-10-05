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出門好難！全年僅6名外籍看護接受補充訓練 挨批成效差

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

民進黨立委吳玉琴今指出，長照法在2016年新增外籍看護工可接受補充訓練，但去年接受集中訓練的外籍看護工人數掛零、到宅服務也只有6人，成效很差。勞動部長許銘春也坦言，因家庭有照顧需求，外籍看護出門上課有難度。

立法院衛環委員會今天繼續審查中華民國112年度中央政府總預算關於勞動部主管預算公務預算凍結案9案並詢答。

依長照法規定，初次入國的外籍看護工，雇主得為其申請接受中央主管機關所定得補充訓練。但吳玉琴指出，去年接受集中訓練的人數掛零、到宅訓練也僅6件，成效不佳，顯見勞動部在這個業務上不夠盡心、著力，不過，今年試辦的線上課程瀏覽率卻高達20萬人次，代表看護工其實有接受補充訓練的需求。

許銘春坦言，執行確實有困難點，因為家庭有照顧需求，外籍看護工出門上課難，因此勞動部才會推線上課程，讓看護工透過訓練影片加強照護技巧。

吳玉琴說，若沒有相關配套，外籍看護工就沒辦法出門受訓，建議勞動部辦理補充訓練應有新思維，當看護工出門上課時要提供喘息服務，或安排資深照服員到宅指導，並將看護工照顧技巧作為未來申請轉任中階技術人員的資格條件，這都可以跟衛福部研議，讓外籍看護工補充訓練能夠落實。

外籍看護 勞動部 長照 照服員

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