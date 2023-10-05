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影／中橫便道7.2K上邊坡冒煙起火 便道12點暫停通行

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今天上午10點多，台中市和平區中橫便道7.2公里處上邊坡不明原因冒煙起火，林業保育署台中分署派人入森林滅火。圖／公路局谷關工務段提供
今天上午10點多，台中市和平區中橫便道7.2公里處上邊坡不明原因冒煙起火，林業保育署台中分署派人入森林滅火。圖／公路局谷關工務段提供

小犬颱風來勢洶洶，中部地區多處強降風，釀樹倒、停電等災情。今天上午10點多，台中市和平區中橫便道7.2公里處上邊坡不明原因冒煙起火，林業保育署台中分署派人入森林滅火；公路局谷關工務段指出，因便道進行搶災作業，中午12點班次暫停開放通行，下午4點半將視搶災情形另行通知。

今天上午10點多，中橫便道7.2公里處上邊坡燃起火舌，由於位於森林內火警，相關單位不敢大意，出動林業保育署台中分署、台中市消防局、和平警分局與谷關工務段人員現場滅火、指引便道車輛出入。

谷關工務段段長張裕閔表示，中橫便道內發生森林火災，為利搶災作業，便道今天中午12時班次暫停開放，下午4點半班次將視搶災情形另行通知。目前山區陰天無雨，位於山凹地段，風勢較小，但小犬颱風不容小覷，各單位備足人力、機具待命。

今天上午10點多，台中市和平區中橫便道7.2公里處上邊坡不明原因冒煙起火，林業保育署台中分署派人入森林滅火。圖／公路局谷關工務段提供
今天上午10點多，台中市和平區中橫便道7.2公里處上邊坡不明原因冒煙起火，林業保育署台中分署派人入森林滅火。圖／公路局谷關工務段提供

小犬颱風 中橫

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