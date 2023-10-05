中颱小犬滯留打轉 氣象署：將登陸恆春半島或通過南端近海

氣象署簡任技正伍婉華上午指出，中颱小犬過去3小時中心近似滯留打轉，但未來以偏西方向通過恆春半島及南端近海機率最高。今天颱風最接近，仍要留意強陣風及劇烈降雨，颱風近中心強風將通過恆春半島及台東南端，易有14級以上強陣風，

伍婉華指出，中颱小犬上午6時中心位置在鵝鑾鼻的東方約20公里海面上，以每小時10公里速度，向西進行。過去3小時中心近似滯留打轉，未來會向西移動，暴風圈正籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南、恆春半島及澎湖構成威脅。

陸上包括宜蘭、花蓮、台東、南投、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備。海上包括台灣東半部海面、台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

伍婉華指出，今天仍要防強風，蘭嶼及綠島已有14級以上強陣風。今日清晨至上午，颱風近中心強風將通過恆春半島及台東南端，易有14級以上強陣風；基隆北海岸、桃園以南、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至12級強陣風，西半部內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

伍婉華指出，降雨方面，包括北部、東半部降雨持續，南部逐漸開始降雨。花蓮縣、台東縣、恆春半島地區及台北市、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，台北市、屏東縣地區及宜蘭縣、新北市、桃園市、台中市(雪山山區)、高雄市山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、基隆至桃園、高雄地區及新竹至台中山區有局部大雨發生的機率。大豪雨地區包括屏東縣、花蓮縣、台東縣。

今日台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯偏大，沿海易有4至5米以上浪高，尤其蘭嶼、綠島易有6米以上浪高；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及馬祖有長浪發生，請避免前往海邊活動。颱風暴潮影響，東南部及南部沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

氣象署指出，10月3日0時至5日6時出現較大累積雨量，包括台北市擎天崗393.5毫米，宜蘭縣太平山350.0毫米，新北市桶後238.5毫米，台中市南湖圈谷235.5毫米，桃園市拉拉山203.0毫米，恆春半島墾雷201.5毫米。

出現較大陣風，包括蘭嶼17級以上，東吉島12級，大武、台南、恆春11級，新屋、成功、澎湖、彭佳嶼10級。