5400萬顆進口蛋 6周內銷毀

進口蛋爭議不休，五千四百多萬顆進口蛋過期待銷毀，農業部常務次長杜文珍昨天表示，已要求中央畜產會提出銷毀計畫書並盡快招標，估計六周完成銷毀。農業部也說，委託的堆肥場皆是合法設立，不會對環境造成汙染。

農業部表示，到期待去化的進口雞蛋全數封存於畜產會倉庫，除完整標示「報廢品待銷毀」，也依規定整板包膜，不會流入國內市場販售；公開招標委託專業禽畜糞堆肥共同處理場清運並由專人監控，交由禽畜糞堆肥場以堆肥化方式銷毀處理。

【記者鄒尚謙／台北報導】衛福部食藥署啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，預計在十二月底查核全台市場通路蛋品四千件；上月十四日至本月三日稽查三七八一件，在雞蛋外觀、標示方面全數合格；動物用藥殘留稽查九十件，七十九件已確定符合規定，尚有十一件檢驗中。

稽查專案鎖定全國量販店、賣場、超市、超商及市場等販售通路進行查核。食藥署副署長林金富表示，民眾若有雞蛋品質相關問題，可撥食安一九一九專線。九月一日至十月三日接獲三通電話，但三人均堅持不留資料。