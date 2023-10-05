聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵償債要鐵博割地？ 鐵道局否認
國定古蹟台北機廠轉型為鐵道博物館（鐵博）後，文博會期間「微開箱」引爆十萬觀眾進場的熱潮。鐵博前籌備處主任洪致文卻在會後投書媒體，指交通部與台鐵無視鐵博這幾年修復古蹟的努力，要求文化部必須「割地」，將鐵博部分空間如庫房提供交部做商業開發，作為償債基金。對此，文化部長史哲表示「從來沒有這個議題」。
交通部鐵道局則說，台鐵償債基金並無出售台北機廠土地相關規畫，台北機廠將以容積移轉方式辦理。
台北機廠經文化部指定全區為國定古蹟，並規畫於二○二七年與交通部共同成立行政法人鐵博。立委黃國書表示，台鐵債務有一千七百多億元，台鐵公司化的設置條例提到要由交通部設立基金，處理其經營的資產解決債務，「台鐵為了還債動腦筋動到我們這裡」，傳出有意拿回部分鐵博的地來做商業開發。
史哲強調，文化部和交通部關於鐵博的討論事項中，從來沒有商業開發的事項，只出現過容積移轉法源的討論。台北機廠是公有土地，並不適用文資法私有古蹟的容積法，因此台鐵希望在公司化的過程中取得容積移轉的法源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言