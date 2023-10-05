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台鐵償債要鐵博割地？ 鐵道局否認

聯合報／ 記者陳宛茜周彥妤／台北報導
國家鐵道博物館於客車工場展示九輛典藏客、貨車，並開放部份車輛供民眾登車參觀。圖／文化部提供
國家鐵道博物館於客車工場展示九輛典藏客、貨車，並開放部份車輛供民眾登車參觀。圖／文化部提供

國定古蹟台北機廠轉型為鐵道博物館（鐵博）後，文博會期間「微開箱」引爆十萬觀眾進場的熱潮。鐵博前籌備處主任洪致文卻在會後投書媒體，指交通部與台鐵無視鐵博這幾年修復古蹟的努力，要求文化部必須「割地」，將鐵博部分空間如庫房提供交部做商業開發，作為償債基金。對此，文化部長史哲表示「從來沒有這個議題」。

交通部鐵道局則說，台鐵償債基金並無出售台北機廠土地相關規畫，台北機廠將以容積移轉方式辦理。

台北機廠經文化部指定全區為國定古蹟，並規畫於二○二七年與交通部共同成立行政法人鐵博。立委黃國書表示，台鐵債務有一千七百多億元，台鐵公司化的設置條例提到要由交通部設立基金，處理其經營的資產解決債務，「台鐵為了還債動腦筋動到我們這裡」，傳出有意拿回部分鐵博的地來做商業開發。

史哲強調，文化部和交通部關於鐵博的討論事項中，從來沒有商業開發的事項，只出現過容積移轉法源的討論。台北機廠是公有土地，並不適用文資法私有古蹟的容積法，因此台鐵希望在公司化的過程中取得容積移轉的法源。

台鐵公司化 國定古蹟 台北機廠

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