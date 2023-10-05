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公費流感疫苗 4縣市跟進「公開廠牌」

聯合報／ 記者陳俊智郭政芬黃羿馨吳傑沐李青縈沈能元／連線報導
昨天是台中市公開公費流感疫苗廠牌首日，一家診所貼有成人「國光」、幼兒「賽諾菲」。記者趙容萱／攝影
昨天是台中市公開公費流感疫苗廠牌首日，一家診所貼有成人「國光」、幼兒「賽諾菲」。記者趙容萱／攝影

衛福部疾管署提供的公費流感疫苗本周開打，由於疫苗廠牌包含高端，而公費疫苗又不能指定挑選，引發部分民眾憂慮，出現「拒打」現象。台中市長盧秀燕前天表示，將比照新冠疫苗接種模式，要求接種單位「公開廠牌」，桃園市、新竹縣市、苗栗縣昨相繼跟進，宣布即日起，會在民眾接種前一天告知使用廠牌，讓民眾決定接種與否。

疾管署今年提供疫苗廠牌包括國光、賽諾菲、台灣東洋、高端，共採購六九八點六萬劑，其中國光生技三四九點三萬劑，約占總量五成、賽諾菲一九二點一萬劑、台灣東洋八十六點四萬劑、高端七十點七萬劑。

桃園市長張善政昨在市政會議表示，衛福部採購了四家藥廠流感疫苗，近幾天，民眾對於疫苗的廠牌都很關心，希望能打特定廠牌疫苗，市府決定即日起，在接種前一天提前告知使用廠牌，讓民眾自行決定接種與否。

新竹縣開打首日就有十六人不願施打高端廠牌離開，新竹縣市衛生局近日也接獲不少民眾反映，想知道並選擇疫苗廠牌接種，兩縣市衛生局昨也宣布，即日起公開揭示疫苗廠牌，校園集中接種則在前一日通知，以便家長選擇。

苗栗縣長鍾東錦昨也表示，比照新冠肺炎疫苗接種模式，讓流感疫苗資訊透明公開，縣內各流感疫苗接種單位需於施打站公開揭示廠牌。

對此，衛福部次長王必勝表示尊重；疾管署發言人曾淑慧表示，民眾如果對於疫苗品牌選擇有偏好，可先致電詢問疫苗廠牌。

流感疫苗 高端 衛生局

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