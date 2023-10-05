備戰國慶連假疏運 高鐵公布地雷時段

高鐵中秋連假收假日運量創通車以來歷史新高，台中站自由座旅客從站內排到站外，引發熱議。由於國慶連假將至，今年國慶焰火又在台中，為了避免再度大排長龍，不僅高鐵首度透過新聞稿公布三大「地雷時段」，台鐵也加開班次搶客。交通部長王國材則說，將控管各站自由座人數，另也會加開全車自由座列車，避免影響對號座乘客。

高鐵表示，國慶連假預計加開一九◯班次列車，提供一◯五七班次列車旅運服務，三大「地雷時段」包括南下六日下午五時至晚間八時、七日上午八時至十一時；國慶日當天北上的下午一時至晚間八時，建議計畫搭乘自由座旅客避開。

至於高鐵對號座「熱銷車次」，南下則集中於六日中午至七日晚間，以及國慶日當天中午至晚間；北上則在六日下班後、九日下午至晚間及國慶日全天。

台鐵則是喊話中部旅客「提供不一樣的選擇」，九日至十日將再加開自強號四列次、區間快車八列次，總計十二列次。

王國材表示，短期改善的部分，在國慶連假期間，已針對各站自由座人數分配管理，不要在高雄、台南站就客滿，讓台中站旅客等很久，並加開全車自由座列車，台鐵也會開出台中到台北的加班車協助。中期部分，高鐵二○二七年採購十二組車廂也會陸續到位。

王國材說，疫後高鐵運量增加的比想像中多，以往春節約卅萬人次，這次高峰達到卅四萬人次。雖然國慶連假自由座運量無法預估，但單日最高應該也有卅萬人次左右。