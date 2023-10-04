快訊

Google Pixel 8系列變好貴！最高漲6910元…價格全曝光！Google Store預購禮一次看

還有一家未標示美豬 食藥署晚間澄清：與衛生局共同查獲

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
食藥署晚間發布新聞稿澄清，食藥署與衛生局皆一同稽查美豬標示，只是公布業者的時間並未同步。圖／桃園市衛生局提供
食藥署晚間發布新聞稿澄清，食藥署與衛生局皆一同稽查美豬標示，只是公布業者的時間並未同步。圖／桃園市衛生局提供

桃園市新興冷凍食品有限公司、瑞騰國際股份有限公司將進口美國豬肉製成豬火鍋肉片、豬肉片、豬梅肉捲出售，但原料原產地未標示美國，遭質疑「洗產地」。衛福部食藥署副署長林金富表示，自一一〇年至今，食藥署和地方稽查了24萬4298件的豬肉產品標示，66件未標示原產地、11件標示錯誤，除本次公布兩業者未標示美國原產地外，其餘九件大多為原料原產地未依照比例順序標示而違規。

林金富強調，食藥署依照系統大數據分析出「高風險廠商名單」，提供地方政府稽查，本次查獲桃園市2家違規肉品業者，食藥署與桃園市衛生局共同查獲，僅公布時間並未同步。

自110年起，食藥署皆依上述標準持續與地方政府衛生局合作，加強查核，至今針對豬肉標示查核共244,298件次，其中違規77件（不合格率0.03%）。違規的77件中，66件為未標示，11件為標示錯誤，並依法裁處並對違規廠商加強查緝。

食藥署強調，依系統情資分析高風險廠商名單，主動提供地方政府前往稽查，本次查獲桃園市兩家違規肉品業者，即為食藥署提供名單，與桃園市政府衛生局共同聯合稽查而查獲。輸入豬肉均經跨部會機關在邊境查驗，符合規定後始得輸入，迄今未有檢出萊克多巴胺，案內查獲兩家標示違規業者，其產品業經抽樣檢驗中。

自110年1月1日起，不論進口或國產含有豬肉或豬可食部位原料者，所有包裝食品、散裝食品或直接供應飲食場所供應的食品，都應依規定標示豬肉及豬可食部位原料產地。

豬肉 食藥署 衛生局

延伸閱讀

食藥署：近3年豬肉標示查核逾24萬件 不合格率0.03%

9萬公斤「美豬」重組肉未標示賣光光 下游90多家難追回

全通路雞蛋稽查3781件 食藥署公布最新結果

泡麵又檢出致癌物「環氧乙烷」泰國山竹半年攔8批

相關新聞

遭鄭麗文點名「文化渣男」 VERSE總編輯張鐵志：潑髒水抹黑

立委鄭麗文今天於立院教委會質詢文化部長史哲時，提到台灣文化界的「文化掠奪」亂象。她點名擔任青鳥書店顧問、VERSE雜誌總...

除了高端沒得選？為打公費疫苗問大安十多家診所 護理人員：前2周只有這廠牌

不想打高端疫苗怎麼辦，家住北市大安區的劉先生表示，他今天問遍住家附的診所，皆提供高端疫苗，診所護理人員說第一批全是高端疫...

影／小犬颳強風！台中招牌砸落扯斷高壓電線 315戶停電

中颱「小犬」來勢洶洶，台中市東區東光路一處大型招牌，今晚因不敵強勁風勢砸落，疑似扯斷高壓電線，造成315戶停電。台電指出...

還有一家未標示美豬 食藥署晚間澄清：與衛生局共同查獲

桃園市新興冷凍食品有限公司、瑞騰國際股份有限公司將進口美國豬肉製成豬火鍋肉片、豬肉片、豬梅肉捲出售，但原料原產地未標示美...

食藥署：近3年豬肉標示查核逾24萬件 不合格率0.03%

桃園2家業者混製肉品，產地卻標示不實。食藥署今晚指出，是依系統情資分析高風險廠商名單，與地方衛生局聯合查獲，110年迄今...

國民心理健康計畫即將出爐 心健司考量一因素還不能說

國民心理健康計畫第三期即將出爐，立法院衛環委員會立委吳玉琴表示，衛福部心理健康司的「國民心理健康第三期計畫」已經提出，至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。