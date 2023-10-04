還有一家未標示美豬 食藥署晚間澄清：與衛生局共同查獲

桃園市新興冷凍食品有限公司、瑞騰國際股份有限公司將進口美國豬肉製成豬火鍋肉片、豬肉片、豬梅肉捲出售，但原料原產地未標示美國，遭質疑「洗產地」。衛福部食藥署副署長林金富表示，自一一〇年至今，食藥署和地方稽查了24萬4298件的豬肉產品標示，66件未標示原產地、11件標示錯誤，除本次公布兩業者未標示美國原產地外，其餘九件大多為原料原產地未依照比例順序標示而違規。

林金富強調，食藥署依照系統大數據分析出「高風險廠商名單」，提供地方政府稽查，本次查獲桃園市2家違規肉品業者，食藥署與桃園市衛生局共同查獲，僅公布時間並未同步。

自110年起，食藥署皆依上述標準持續與地方政府衛生局合作，加強查核，至今針對豬肉標示查核共244,298件次，其中違規77件（不合格率0.03%）。違規的77件中，66件為未標示，11件為標示錯誤，並依法裁處並對違規廠商加強查緝。

食藥署強調，依系統情資分析高風險廠商名單，主動提供地方政府前往稽查，本次查獲桃園市兩家違規肉品業者，即為食藥署提供名單，與桃園市政府衛生局共同聯合稽查而查獲。輸入豬肉均經跨部會機關在邊境查驗，符合規定後始得輸入，迄今未有檢出萊克多巴胺，案內查獲兩家標示違規業者，其產品業經抽樣檢驗中。

自110年1月1日起，不論進口或國產含有豬肉或豬可食部位原料者，所有包裝食品、散裝食品或直接供應飲食場所供應的食品，都應依規定標示豬肉及豬可食部位原料產地。