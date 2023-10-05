抓噪音車 排氣管認證年底上路

改裝車噪音擾民引發民怨，有縣市推出「靜城專案」，強力取締未經主管機關認證或檢驗合格的排氣管，即使噪音未超標，仍要驗車。環境部昨表示，排氣管認證年底上路，經認證的排氣管資料會上傳雲端，噪音未超標就不用再驗車，改管沒登錄者則可依法裁罰。

另外，環境部2021年啟用聲音照相科技執法，截至今年8月，全國已有127套設備，部長薛富盛昨說，原規畫2027年建置306套，考量民眾需求，提前2025年達標。

薛富盛昨赴立法院社福及衛環委員會報告，立委洪孟楷指出，目前民怨之首就是「噪音」，行政院擬祭出源頭管理、加強罰則、標準確定等相關規範，但許多縣市推出「靜城專案」，以刁難方式查驗，就算合法改裝排氣管，遭檢舉就要回檢排氣管，十分擾民，重點應為「抓吵不抓改」。

立委莊競程表示，環境部啟用聲音照相，截至8月已有127套設備、開罰7000餘件，但地方需求仍大，是否編列預算加強設備購置、加速完成？另外，現在雖有162組認證過的排氣管，但部分縣市執行方式，被拍照檢舉就要回監理站驗車，等於改裝就要開罰，建議跨部會整合統一辨識標準。

對此，薛富盛表示，原規畫2027年建置306套設備，但考量民眾需求將提前2年完成，至於改裝排氣管，為交通部監理單位負責。

大氣環境司長蔡孟裕說，上個月已通知地方，優先針對發出噪音的車輛查驗，而非看到改管就通知回檢，目前也正擬定相關規範，並與交通部合作進行排氣管認證程序，未來改裝排氣管需至地方環保局檢測，確認無噪音超標，就會上傳認證資料至監理單位雲端系統，不會再有改管但噪音未超標卻被要求驗車的情況。他說，未來改管應登錄至車籍系統，若未登錄，就算使用合格排氣管，也可依道交條例開罰，預計年底完成。