食藥署：近3年豬肉標示查核逾24萬件 不合格率0.03%

桃園2家業者混製肉品，產地卻標示不實。食藥署今晚指出，是依系統情資分析高風險廠商名單，與地方衛生局聯合查獲，110年迄今，對全國豬肉標示查核共24萬4298件次、不合格率0.03%。

衛生福利部食品藥物管理署今天晚間近11時許發新聞稿表示，自110年1月1日起，不論進口或國產含有豬肉或豬可食部位原料者，所有包裝食品、散裝食品或直接供應飲食場所供應的食品，都應依規定標示豬肉及豬可食部位原料產地。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，自110年起，食藥署皆依此標準持續與地方政府衛生局合作加強查核，迄今針對豬肉標示查核共24萬4298件次，其中違規77件、不合格率0.03%。

違規的77件中，林金富表示，66件為未標示，11件為標示錯誤，並依法裁處並對違規廠商加強查緝。

針對近日食藥署與桃園市政府查獲2家肉品業者標示不實案，林金富指出，同樣是依系統情資分析高風險廠商名單，主動提供地方政府前往稽查，強調主管機關始終以積極態度持續辦理例行或專案稽查，目的即為揪出違法不肖廠商，並予嚴懲，以保障食品安全。

此外，食藥署表示，輸入豬肉均經跨部會機關在邊境查驗，符合規定後始得輸入，迄今未有檢出萊克多巴胺，案內查獲兩家標示違規業者，產品業經抽樣檢驗中，待結果出爐將儘速對外公布。