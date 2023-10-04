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食藥署：近3年豬肉標示查核逾24萬件 不合格率0.03%

中央社／ 台北4日電
食藥署與桃園市衛生局已經勒令業者全數收回還在市面上標示不實的豬肉。圖／桃園市衛生局提供
食藥署與桃園市衛生局已經勒令業者全數收回還在市面上標示不實的豬肉。圖／桃園市衛生局提供

桃園2家業者混製肉品，產地卻標示不實。食藥署今晚指出，是依系統情資分析高風險廠商名單，與地方衛生局聯合查獲，110年迄今，對全國豬肉標示查核共24萬4298件次、不合格率0.03%。

衛生福利部食品藥物管理署今天晚間近11時許發新聞稿表示，自110年1月1日起，不論進口或國產含有豬肉或豬可食部位原料者，所有包裝食品、散裝食品或直接供應飲食場所供應的食品，都應依規定標示豬肉及豬可食部位原料產地。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，自110年起，食藥署皆依此標準持續與地方政府衛生局合作加強查核，迄今針對豬肉標示查核共24萬4298件次，其中違規77件、不合格率0.03%。

違規的77件中，林金富表示，66件為未標示，11件為標示錯誤，並依法裁處並對違規廠商加強查緝。

針對近日食藥署與桃園市政府查獲2家肉品業者標示不實案，林金富指出，同樣是依系統情資分析高風險廠商名單，主動提供地方政府前往稽查，強調主管機關始終以積極態度持續辦理例行或專案稽查，目的即為揪出違法不肖廠商，並予嚴懲，以保障食品安全。

此外，食藥署表示，輸入豬肉均經跨部會機關在邊境查驗，符合規定後始得輸入，迄今未有檢出萊克多巴胺，案內查獲兩家標示違規業者，產品業經抽樣檢驗中，待結果出爐將儘速對外公布。

豬肉 食藥署 衛生局

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