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國民心理健康計畫即將出爐 心健司考量一因素還不能說

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部心理健康司的「國民心理健康第三期計畫」已經提出，至少比前一期增加預算2億元預算，對於計畫內容，衛福部心理健康司長陳亮妤表示，自己現在能講的不多。圖／本報資料照片
衛福部心理健康司的「國民心理健康第三期計畫」已經提出，至少比前一期增加預算2億元預算，對於計畫內容，衛福部心理健康司長陳亮妤表示，自己現在能講的不多。圖／本報資料照片

國民心理健康計畫第三期即將出爐，立法院衛環委員會立委吳玉琴表示，衛福部心理健康司的「國民心理健康第三期計畫」已經提出，至少比前一期增加預算2億元預算，但仍然不足，希望整體預算可以再增加，期待衛福部提出完整規畫。但對於計畫內容，衛福部心理健康司長陳亮妤僅表示，自己現在能講的不多。

國民心理健康計畫第2期為2017至2021年，而第3期計畫也已在政院審查預算，立委吳玉琴透露，大方向是再增加兩億以上，不過仍須由心健司說明。司長陳亮妤表示，「送去行政院了，我能講的不多。」吳玉琴則認為，在精神衛生法等通過後，衛福部應有完整規劃。

衛福部於2013至2016年辦理「國民心理健康促進計畫」，並且2017至2021年辦理「國民心理健康第二期計畫」，計畫總經費高達31.34億元。立法院2020年針對2021年單位預算評估發布報告，指出雖有心理健康計畫，但2019年青少年族群自殺死亡人數亦持續攀升。

國民心理健康計畫第二期已經結束，為改善年輕族群自殺率高，衛福部心健司8月推出「年輕族群心理健康支持方案」，補助15至30歲族群3次心理諮商補助。上路一個月，因為太踴躍，出現預約額滿的狀況，後來加碼補貼，總計投入超過1億元預算。陳亮妤說，已有6000位年輕朋友得到服務，1700人轉介到醫療機構。

吳玉琴說，國民心理健康計畫第三期已提出，並預算編列，至少增加2億元以上，目前在行政院審查中。精神衛生、自殺防治法都已經通過，衛福部應該要有完整規畫。國民心理健康計畫第三期最終方案仍要看衛福部心健司如何盤點，應由心健司說明計畫方向及重點。

不過，陳亮妤不願透露，僅說第三期計畫已送到行政院，自己能講的並不多，該計畫不只包含衛福部心健司，也涉及勞動部。

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衛福部 吳玉琴 心理諮商

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