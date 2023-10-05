正確用藥有「五不」 別自己當醫師

「你的症狀跟我上次生病很像，可以吃我上次剩下的藥」、「這個網站賣的減肥藥感覺滿有效的，買一些來試試看」…，這些錯誤用藥狀況層出不窮，容易吃出問題。

衛福部食藥署強調，別自己當醫師，藥品與一般商品不同，不當地取得及使用，可能會影響身體健康，提出「正確用藥五不原則」。

1.「不聽信」他人推薦藥品

民眾偶爾會遇到親友推薦藥品，或是業者宣稱神奇療效的藥品。但每個人適合的藥品不一定相同，提醒民眾若有身體不適，應就醫治療或至藥局諮詢藥事人員，切勿聽信他人推薦購買藥品。

2.「不亂買」來路不明藥品

民眾有用藥需求，應就醫由醫師開立處方藥，或至藥局購買指示藥，切勿購買來路不明的藥品。尤其近年許多假借藥商或藥局名義於網路販售藥品，這些網站多數為非法境外網站，且從國外寄送不法藥品來台，購買者可能違反藥事法輸入禁藥的規定。

3.「不亂停藥」以避免病情惡化

民眾應依據醫囑或藥袋標示，按時服用藥品，切勿因症狀緩和而擅自停藥，可能導致病情惡化，甚至增加後續治療的困難。

4.「不共享」藥品給其他人使用

每個人的體質條件不同，即使出現相同症狀，合適的藥品種類和劑量也可能不同。不應將自己的處方藥提供給他人使用，以免延誤就醫或導致不良反應，傷身又傷感情。

5.「不囤積」使用剩下的藥品

不少人習慣將治療後未使用完的藥品儲存起來，以便未來有需要時可以使用。提醒大家，每次病情不一定相同，胡亂自行服用藥品，對身體恐怕有害無益。

食藥署提醒，每個人的身體狀況不同，民眾若有身體不適，應就醫治療，並依照醫囑或藥事人員指示使用藥品，才是用藥安全的不二法門。