腦中風救護最愛問╱急性中風 離島醫療後送

「一名孕婦去澎湖旅遊時，突然發生急性中風，送醫後由空中緊急醫療轉診至高雄長庚醫院治療，現恢復良好且順利產下女嬰。」奇美醫院神經內科專科醫師、衛福部澎湖醫院神經內科支援醫師李佳維說，在澎湖本島發生急性中風等急重症，除了緊急會診，可能需要空中緊急醫療送到台灣，其他小島衛生所若遇此狀況，則請海巡隊派船或交通船接回本島，視病情後送至台灣治療，即所謂「離島送離島」陸海空協力即時救援。

澎湖醫院神經內科醫師李佳維圖／李佳維提供

腦血管疾病 第四大死因

澎湖除了本島外，外圍環繞18個有人島嶼，但年輕人外移嚴重，65歲以上長者比率近兩成，逼近超高齡社會，更是各離島中老化指數最高的縣市。李佳維表示，曾有一位長輩發生急性中風就醫，但太太失智無法溝通，能做決定的子女又都在台灣，因而錯過了黃金治療時間。

李佳維說，腦血管疾病為國人十大死因第四位，其中腦中風分為出血性和缺血性，因腦血管堵塞形成的缺血性中風占八成，搶救關鍵在於第一時間的辨識跟送醫時間。急性中風是進行式的病程變化，每慢1分鐘送醫治療，就有190萬個腦細胞因缺氧而死亡，身體也會出現不同病況。

救治要快 熟記辨識口訣

不論你在就醫便利的都市，或是離島偏鄉等地區，急性中風的救治重點都是「快」，李佳維提醒，民眾要熟記中風辨識口訣：「微笑、舉手、說你好、快打119」，千萬不要以為眼歪嘴斜、手腳突然無力、講話不清楚等症狀，只是暫時疲累。民眾平時應提高警覺，控制三高，戒菸、不過度飲酒，避免急性中風及其他慢性病共病的發生。

教官小叮嚀

馬公消防分隊高級救護技術員林豐俊圖／林豐俊提供

Q 澎湖縣一名長期臥床的老人家，照服員到家中協助基本日常照顧和餵食時，發現長輩半側肢體無力，詢問身體狀況答不出來，口齒不清無法理解在說什麼，立刻撥打119求救。救護人員經生命徵象評估，確認並非低血糖導致，執行「辛辛那提測試」發現測試項目異常，懷疑是急性腦中風，趕緊送醫急救。離島民眾就醫不易，發生急重症怎麼辦？

A 受限於地理條件，澎湖醫療資源相對不足，發生急難或重大疾病，只能後送到台灣就醫。衛福部澎湖醫院和三總澎湖分院是在地的急救責任醫院，皆位於澎湖本島上，其他七美、望安離島及北海島嶼的民眾，要多花上舟車勞頓的時間，「離島送離島」才得以就醫。

在地人說：「住在離島，生病還得看老天爺臉色」，澎湖離島多，島上居民平時以衛生所為主要醫療院所，澎湖人練就一身看天吃飯的堅毅精神，連病痛也很能忍，所以救護人員常在收到通報趕到現場，看到病患狀況其實都已經相當危急，預後通常不會太好，甚至還有離島居民身體不舒服，自己開漁船到澎湖本島就醫的案例。

當急性中風症狀發生後，建議在4.5小時內施打靜脈血栓溶解劑，有機會有更好的預後，搶救急性中風的關鍵就是「速辨識、快送醫」。提醒民眾，在澎湖特殊的地理環境下，除了第一時間警覺，辨識出可能中風，也要立即撥打119求救，救護人員能同步與醫院聯繫，提早通報醫院啟動中風治療小組，雙方串連不中斷，把握黃金救援時間。