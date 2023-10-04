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想跟戴資穎打球？ 挑戰Red Bull鬥拍 贏家就能圓夢

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Red Bull第二屆鬥拍即日起開放全民組隊參加。圖／Red Bull提供。
Red Bull第二屆鬥拍即日起開放全民組隊參加。圖／Red Bull提供。

想跟戴資穎打球？Red Bull第二屆鬥拍即日起開放全民組隊參加，只要年滿18歲，隊伍年齡加總不超過120歲，且男女混合組隊即可參賽。Red Bull鬥拍將在10月28日台北、11月11日高雄、11月18日台中舉辦區域預賽，三區冠軍隊伍即有機會在明年2月3日於小戴的故鄉高雄舉行的最終決賽，與戴資穎小隊揮拍一決高下。

Red Bull鬥拍是一種新型態的羽球賽事，將戴資穎的日常訓練羽球三對三化為正式賽事，跳脫大家熟悉的單打或雙打制度，讓羽球變得更好玩。Red Bull鬥拍場地與規則和國際雙打羽球相同，加入以戴資穎招牌動作設計的觸地禁止區（T-corner）的遊戲規則，邀請參賽者挑戰戴資穎招式的進攻機會。

目前仍在杭州亞運奮戰的Red Bull運動員戴資穎表示：「不能把Red Bull鬥拍當做是傳統的羽球賽。」戴資穎說，打三對三的時候，因為球速很快，更加考驗跟夥伴間的默契，不然一不小心就會撞在一起。比起追求分數，戴資穎更享受與球友們在場上互動、商討進攻策略的過程，「不過還是許願這次決賽到室內舉辦，這樣我就能贏球了。」

今年4月舉辦的Red Bull鬥拍首屆賽事集結了超過百萬名現場及線上觀眾見證小戴的戴式魅力，現場更有精彩的扯鈴、DJ及街舞表演活動。Red Bull鬥拍不只是羽球賽事，更是讓戴資穎與球迷們的同歡派對。相關售票及活動資訊請鎖定官網。

即刻報名Red Bull鬥拍，就有機會與球后戴資穎打球。圖／Red Bull提供。
即刻報名Red Bull鬥拍，就有機會與球后戴資穎打球。圖／Red Bull提供。
球后戴資穎表示：「不能把Red Bull鬥拍當做是傳統的羽球賽。」圖／Red Bull提供。
球后戴資穎表示：「不能把Red Bull鬥拍當做是傳統的羽球賽。」圖／Red Bull提供。

小戴 街舞

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