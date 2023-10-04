想跟戴資穎打球？ 挑戰Red Bull鬥拍 贏家就能圓夢

想跟戴資穎打球？Red Bull第二屆鬥拍即日起開放全民組隊參加，只要年滿18歲，隊伍年齡加總不超過120歲，且男女混合組隊即可參賽。Red Bull鬥拍將在10月28日台北、11月11日高雄、11月18日台中舉辦區域預賽，三區冠軍隊伍即有機會在明年2月3日於小戴的故鄉高雄舉行的最終決賽，與戴資穎小隊揮拍一決高下。

Red Bull鬥拍是一種新型態的羽球賽事，將戴資穎的日常訓練羽球三對三化為正式賽事，跳脫大家熟悉的單打或雙打制度，讓羽球變得更好玩。Red Bull鬥拍場地與規則和國際雙打羽球相同，加入以戴資穎招牌動作設計的觸地禁止區（T-corner）的遊戲規則，邀請參賽者挑戰戴資穎招式的進攻機會。

目前仍在杭州亞運奮戰的Red Bull運動員戴資穎表示：「不能把Red Bull鬥拍當做是傳統的羽球賽。」戴資穎說，打三對三的時候，因為球速很快，更加考驗跟夥伴間的默契，不然一不小心就會撞在一起。比起追求分數，戴資穎更享受與球友們在場上互動、商討進攻策略的過程，「不過還是許願這次決賽到室內舉辦，這樣我就能贏球了。」