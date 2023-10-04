海軍：在小犬颱風可能路徑 部署AAV7兩棲突擊車

海軍司令部今(4)日表示，因應小犬颱風可能帶來災害，海軍依中央氣象署預判颱風可能路徑，派遺陸戰隊AAV7兩棲突擊車分別預置於蘇澳中正基地、桃園下湖西、臺南官田、屏東加祿堂及仁壽營區等處，完成各項災害防救準備。

海軍司令部表示，海軍秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」指導，今日已完成各項災害防救準備。

海軍司令部表示，AAV7已分別預置於蘇澳中正基地、桃園下湖西、台南官田、屏東加祿堂及仁壽營區等處；另兩棲偵搜大隊與水下作業大隊亦完成膠舟與抽水機具整備。

海軍司令部表示，後續將配合地方政府災防應變需求，派遣兵力執行災害防救、物資運送與預防性撤離等任務，全力投入守護民眾生命財產安全。