快訊

基泰昨才漲停…今「基泰忠孝」大樓百億元成交 買家是這號人物

亞運羽球／最後一舞沒帶回獎牌 戴資穎晚間道歉：對自己失望

不斷更新／盧秀燕宣布放颱風假！ 中彰投等13縣市明天停班停課

海軍：在小犬颱風可能路徑 部署AAV7兩棲突擊車

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍陸戰隊兩棲突擊車（AAV7）完成整備及進駐，依令投入救災任務。圖／海軍司令部
海軍陸戰隊兩棲突擊車（AAV7）完成整備及進駐，依令投入救災任務。圖／海軍司令部

海軍司令部今(4)日表示，因應小犬颱風可能帶來災害，海軍依中央氣象署預判颱風可能路徑，派遺陸戰隊AAV7兩棲突擊車分別預置於蘇澳中正基地、桃園下湖西、臺南官田、屏東加祿堂及仁壽營區等處，完成各項災害防救準備。

海軍司令部表示，海軍秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」指導，今日已完成各項災害防救準備。

海軍司令部表示，AAV7已分別預置於蘇澳中正基地、桃園下湖西、台南官田、屏東加祿堂及仁壽營區等處；另兩棲偵搜大隊與水下作業大隊亦完成膠舟與抽水機具整備。

海軍司令部表示，後續將配合地方政府災防應變需求，派遣兵力執行災害防救、物資運送與預防性撤離等任務，全力投入守護民眾生命財產安全。

小犬颱風 海軍司令部

延伸閱讀

影／小犬颱風來勢洶洶 台南市某大樓外牆磁磚掉落

颱風小犬來勢洶洶 盧秀燕認「有點嚴重」：5日停班停課

小犬颱風帶來強風 彰化縣宣布明停班課

中職／小犬颱風撲台！1次3場延賽 補賽時間出爐

相關新聞

不斷更新／中颱小犬襲來！中彰投、澎湖明日停班課 13縣市颱風假資訊一覽

中颱小犬暴風圈已經觸陸，持續籠罩全台各地，不少縣市持續出現狂風暴雨的情形，《聯合新聞網》也替大家整理最新停班停課資訊。

小犬來勢洶洶！各地颱風假陸續宣布 氣象署估這些縣市恐無緣

中颱小犬來勢洶洶，不少縣市陸續宣布停班停課。中央氣象署指出，台南、高雄、屏東、恆春半島、台東、綠島蘭嶼、澎湖、連江，風力...

中颱小犬變強壯！暴風圈籠罩花東恐升級大豪雨 南部明晨掀雨勢

中颱小犬進逼，過去強度略增，今天至明天影響台灣最明顯，陸地強風豪雨，海面長浪發生，中央氣象署提醒豪雨特報區域將愈來愈多，...

小犬颱風逼近！10縣市發布豪大雨特報 恐一路下到明天

中颱小犬逐漸接近中，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署下午針對宜花東及新北等10縣市發布豪雨及大雨特報，呼籲民眾...

颱風眼清晰！小犬颱風南半圈特別暴力 粉專籲登陸「3熱區」做準備

氣象署稍早指出，中颱小犬過去強度稍微增加，七級風平均暴風半徑維持250公里，預估未來以此強度影響台灣。氣象粉專「台灣颱風...

小犬颱風逼近 大雨還沒到強風先來？ 吳聖宇這麼說

中颱小犬逐漸接近台灣，東半部首當其衝。氣象署簡任技正伍婉華中午指出，蘭嶼強陣風達到12級，花蓮、台東增強到9級，受颱風外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。