民團籲縮減車道 交長王國材：中央與地方的權責難分清楚

民團疾呼縮減車道寬度！行人零死亡推動聯盟代表陳愷寧4日於公聽會表示，「道路設計」是改善交通的關鍵，政府應縮窄車道，好拓寬行人空間。逢甲大學學者鍾慧諭認同說，應落實縮減車道寬度、並普設標線人行道，還要配套「停車收費」制度，減少道路停車的亂象。

對此，交通部部長王國材回應說，目前要解決一大問題是中央與地方的權責難分清楚，這一次修法會釐清雙方的權責，包括建立KPI機制等。他指出，如此才能從交通需求，去規劃相關計畫，如改善既有道路常常遇到阻力，修法就是希望能給予地方政府這樣的職權。

交通設計權責混亂

陳愷寧表示，面對台灣交通亂象，《交通基本法》修法是個很好的開始，但法規應以行人及自行車為主體，並以道路「設計」達成交通零死亡的願景。

她說，有研究指出，在汽車時速30公里時發生車禍的話，行人死亡率為10%，如果時速達到60公里，行人死亡率就會直線飆升。所以應透過縮窄車道，讓車輛降低車速，並拓寬行人與自行車的行車空間。

她也指出，地方政府的道路計畫在實務上，常需採納地方里長意見，以致里長對地方交通事務的實質影響力似乎高於上層機關。然而，各部會沒有橫向溝通管道，導致各種因地制宜，使得交通標誌與設計混亂。陳愷寧建議，修法應釐清政府相關權責，讓相關部門負起責任，解決權責分散混亂的問題。

路邊停車收費制度

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭也認為，法規應確立行人通行權為基本權利，落實縮減車道寬度，普設標線型人行道。她指出，其中關鍵的配套措施就是嚴格執行「路邊停車計時收費」的制度，減少路邊停車車輛過多的狀況。

此外，她提出「改進駕照制度」的意見說，政府應提高考駕照難度，考試過程就應該測驗駕駛遇到緊急狀況時的應變作為。鍾慧諭表示，也可以建立「漸進式」的駕照分級制度，如考照及格後先取得新手駕照，一定期間無違規後再取得正式駕照，一定時間無肇事紀錄後，則可取得優良駕照。

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