快訊

亞運拳擊／賴主恩屈居銀牌 等待65年的拳擊金牌剩林郁婷挑戰

搶先近1小時宣布停班停課？ 屏東縣府要查圖卡外洩

新竹宣布放颱風假！全台18縣市5日停班課 各地颱風假資訊一覽

民團籲縮減車道 交長王國材：中央與地方的權責難分清楚

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭4日於公聽會說，法規應確立行人通行權為基本權利，落實縮減車道寬度，普設標線型人行道。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭4日於公聽會說，法規應確立行人通行權為基本權利，落實縮減車道寬度，普設標線型人行道。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

民團疾呼縮減車道寬度！行人零死亡推動聯盟代表陳愷寧4日於公聽會表示，「道路設計」是改善交通的關鍵，政府應縮窄車道，好拓寬行人空間。逢甲大學學者鍾慧諭認同說，應落實縮減車道寬度、並普設標線人行道，還要配套「停車收費」制度，減少道路停車的亂象。

對此，交通部部長王國材回應說，目前要解決一大問題是中央與地方的權責難分清楚，這一次修法會釐清雙方的權責，包括建立KPI機制等。他指出，如此才能從交通需求，去規劃相關計畫，如改善既有道路常常遇到阻力，修法就是希望能給予地方政府這樣的職權。

交通設計權責混亂

陳愷寧表示，面對台灣交通亂象，《交通基本法》修法是個很好的開始，但法規應以行人及自行車為主體，並以道路「設計」達成交通零死亡的願景。

她說，有研究指出，在汽車時速30公里時發生車禍的話，行人死亡率為10%，如果時速達到60公里，行人死亡率就會直線飆升。所以應透過縮窄車道，讓車輛降低車速，並拓寬行人與自行車的行車空間。

她也指出，地方政府的道路計畫在實務上，常需採納地方里長意見，以致里長對地方交通事務的實質影響力似乎高於上層機關。然而，各部會沒有橫向溝通管道，導致各種因地制宜，使得交通標誌與設計混亂。陳愷寧建議，修法應釐清政府相關權責，讓相關部門負起責任，解決權責分散混亂的問題。

路邊停車收費制度

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭也認為，法規應確立行人通行權為基本權利，落實縮減車道寬度，普設標線型人行道。她指出，其中關鍵的配套措施就是嚴格執行「路邊停車計時收費」的制度，減少路邊停車車輛過多的狀況。

此外，她提出「改進駕照制度」的意見說，政府應提高考駕照難度，考試過程就應該測驗駕駛遇到緊急狀況時的應變作為。鍾慧諭表示，也可以建立「漸進式」的駕照分級制度，如考照及格後先取得新手駕照，一定期間無違規後再取得正式駕照，一定時間無肇事紀錄後，則可取得優良駕照。

【更多精采內容，詳見

駕照 車道 人行道

延伸閱讀

道路交通安全基本法草案出爐 立委憂看不出功能在哪

北市率先普查人行道 學者：建圖資第一步落實淨空才重要

撇行人地獄 蔣萬安拍板普查人行道道路、首創打造3D圖資

蔣萬安祭容積獎勵 促64萬老宅都更

相關新聞

高鐵中秋疏運塞爆！國慶連假將至 台鐵喊話提供「不一樣選擇」

台灣高鐵中秋疏運台中站塞爆殷鑑不遠，雙十連假將屆，避免事件重演，今率公布「地雷時段」，建議自由座旅客避開。台鐵局隨後也發...

民團籲縮減車道 交長王國材：中央與地方的權責難分清楚

民團疾呼縮減車道寬度！行人零死亡推動聯盟代表陳愷寧4日於公聽會表示，「道路設計」是改善交通的關鍵，政府應縮窄車道…

搶先近1小時宣布停班停課？屏東縣府要查圖卡外洩

小犬颱風來襲，何時停班停課成為大眾關注焦點，屏東縣政府4日下午16點52分宣布5日停班停課，但早在官方發布前約1小時，屏...

遭鄭麗文點名「文化渣男」 VERSE總編輯張鐵志：潑髒水抹黑

立委鄭麗文今天於立院教委會質詢文化部長史哲時，提到台灣文化界的「文化掠奪」亂象。她點名擔任青鳥書店顧問、VERSE雜誌總...

亞太骨骼肌肉腫瘤醫學會在台舉行 陳威明：意義非凡

第14屆亞太骨骼肌肉腫瘤醫學會（APMSTS）國際會議，今起為期4天在台北舉行。亞太骨骼肌肉腫瘤醫學會主席、台北榮總院長...

除了高端沒得選？為打公費疫苗問大安十多家診所 護理人員：前2周只有這廠牌

不想打高端疫苗怎麼辦，家住北市大安區的劉先生表示，他今天問遍住家附的診所，皆提供高端疫苗，診所護理人員說第一批全是高端疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。