年輕乳癌高達3成！做瑜伽突動彈不得 發現乳癌四期已骨轉

乳癌為全台婦女癌症發生率第一位，其中若為發生率達70%的「荷爾蒙陽性／HER2陰性乳癌」，診斷5年內仍有半數患者可能發生復發轉移。三軍總醫院一般外科主治醫師馮安捷表示，雖該型乳癌易轉移擴散速度也快，但若以「細胞週期抑制劑」合併荷爾蒙治療，患者的乳癌控制狀況都不錯。

據衛福部最新癌症登記報告顯示，台灣在2020年確認罹患乳癌的1.7萬名女性患者，其中低於50歲的年輕個案比率高達32%，達5541人，相當於每3名就有1名為年輕患者。馮安捷指出，根據癌細胞受體對不同激素的表現，乳癌可分為「荷爾蒙陽性／HER2陰性（70%）」、「荷爾蒙陽性／HER2陽性」、「荷爾蒙陰性／HER2陰性」及「三陰性」4種亞型。

馮安捷指出，發生率最高的荷爾蒙陽性／HER2陰性乳癌，患者5年後有近一半的機率可能復發轉移。尤其是35歲前罹乳癌的極年輕女性，則多有「易轉移」與「擴散速度快」等特性，普遍預後較差，應及早發現積極治療。

馮安捷表示，一般乳癌治療多以手術或放療進行局部控制，並以化療等方法達成全身控制。相較於過往，現在增加了免疫治療、標靶治療及荷爾蒙治療等，可針對個人進行精準化治療。

如為荷爾蒙陽性／HER2陰性乳癌患者，可選擇口服標靶藥物「細胞週期抑制劑」（CDK4/6抑制劑），抑制細胞週期素激酶（CDK）防止細胞分裂，在患者停經後治療效果佳。不僅口服方便性高、副作用低，患者也能與一般人無異，提升存活率與生活品質。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，荷爾蒙陽性的乳癌患者，年紀較長預後較好，年紀較輕則預後較差，但台灣乳癌存活率普遍較歐美及日韓低，早期診斷治療才是重點。

陳守棟也說，乳癌相關藥物除CDK4/6抑制劑外，也能使用將藥物附著在抗體上的「抗體藥物複合體」（ADC）進行治療，但CDK4/6抑制劑若無專案給付，自費一個月就要10萬左右，要價不菲。

馮安捷說，自己治療的兩名年輕乳癌患者，分別是在上瑜伽和走路時突然動彈不得，緊急送醫後才發現是第四期乳癌合併骨轉移。所幸後續經治療後定期追蹤，控制良好。

針對乳癌治療，馮安捷表示各期的患者視嚴重度治療時間不同，一般主要治療約為半年。雖半年治療期間患者較為辛苦，但完成療程後合併口服荷爾蒙藥物及細胞週期抑制劑，可有效降低約34%的乳癌復發風險。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶表示，一般年輕女性因多半未婚，且仍須工作，若罹患乳癌恐面臨生育、家庭、經濟、人際等困境。但近幾年已有許多新藥，對病情治療及控制幫助很大，她鼓勵癌友及早發現後，了解治療計畫再評估與選擇治療方式，罹癌也能過上有品質的生活。

針對基因檢測，馮安捷指出，荷爾蒙陽性／HER2陰性帶有特殊基因突變，有較高復發機率，治療也容易產生抗藥性影響治療效果。若能透過次世代基因定序（NGS）基因檢測，檢測PIK3CA、BRCA1及BRCA2等基因突變，即可協助患者達到「擬定最適合治療策略」、「精準用藥降低副作用」、「延後化療減輕對身體的傷害」及「疾病無惡化存活期延長」的目標。

目前國健署補助「45歲以上未滿70歲婦女」及「40歲以上未滿45歲具乳癌家族史婦女」每2年1次乳房攝影檢查。不過若年輕女性擔心乳癌風險，馮安捷表示，40歲以下女性接受乳房超音波檢查。