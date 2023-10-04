道路交通安全基本法草案出爐 立委憂看不出功能在哪

我國去年3千人死於交通事故，行政院8月通過「道路交通安全基本法」草案，並送至立法院審議。民進黨立委洪申翰、蘇巧慧及許智傑今舉辦公聽會，邀集相關團體及專家討論。洪申翰會中直指，「道路交通安全基本法」應系統性解決問題，若所有細節都擺到作用法，就看不出基本法的功能在哪？專家也認為應訂定國家級道路設計法定規範。

交通部長王國材今出席公聽會表示，道安基本法已經送立法院，近期與各委員都有共識，預計這個會期就能通過，過去交通多涵蓋交通部、內政部，這次也把教育、保險等議題都納入，除了要求各部會提年度交通安全推動計畫，地方也要提年度交通安全執行計畫，明年1月起的道安會報就由行政院長主持，也明定道安預算、檢視執行成效等。

洪申翰會中指出，「道路交通安全基本法」送至立法院後雖然有收到很多委員版本，大部分的更動都是在道安會成員多寡、多少民團比例等，但這項草案從上半年開始規劃，7、8月以來也有越來越多訴求聲音，相信還有其他調整空間。

他也說，「道路交通安全基本法」應該是有助於解決系統性問題，將重要爭議的立場擺進來，而不是什麼都放到作用法，關鍵在於希望在整個法的體系提供問題能找到答案，若所有細節都擺到作用法，那就看不出基本法的功能跟作用在哪？也會無法獲得民眾信任。

逢甲大學至會運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭認為，交通安全基本法是政策宣示法令，應讓公民參與釐清改革方向，並由中央訂定統一規範、修訂法令。即便當前有2千個易肇事路口改善，沒有機車行車規範、統一道路設計規範、嚴格駕駛人管理制度，仍會與過去數10年努力的結果一樣。

她也提出3大訴求，訴求一短期為機、汽車停車實施計時收費，停車路外化，取得行人空間；長期應以單一單位負責訂定國家級道路設計法定規範，明確規範行人空間必要性、並規範路邊停車。訴求二加速大幅改革考照、發照、違規記點制度，強化駕駛人管理。訴求三推動公民參與，加速釐清改革方向。

YouTuber「火花羅」則直指，「道路交通安全基本法」不會有任何作用跟實質改變，這個版本都把球丟給交通部，但交通部權責有限，機關整合不足，法規原地踏步，現行每月一次道安會報無法改變，未來開再多道安會報能有什麼改變？

另外，蘇巧慧提出3大議題研究，第一為交通安全預算來源跟運用；再者是中央跟地方管理多頭馬車，管理規則應一貫到底；最後是現行道路及附屬工程設計相關規範沒有一致性及強制性，應從制度面討論。許智傑也說，交通委員會初步都已贊成「道路交通安全基本法」基本提案，目前台灣交通死亡人數比歐美日本高出許多，仍有檢討空間。