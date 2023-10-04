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逾5400萬顆過期進口雞蛋 農業部目標6周完成銷毀

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
總計超過5400萬顆過期巴西進口雞蛋待銷毀。圖為日前彰化縣衛生局稽查到的300多萬顆將銷毀進口蛋。圖／彰化縣衛生局提供
總計超過5400萬顆過期巴西進口雞蛋待銷毀。圖為日前彰化縣衛生局稽查到的300多萬顆將銷毀進口蛋。圖／彰化縣衛生局提供

農業部專案進口雞蛋過量，造成超過5400萬顆巴西雞蛋過期待銷毀，民眾黨總統參選人柯文哲表示，幾千萬顆進口蛋報廢不容易，對環境污染大；農業部傍晚發新聞稿，待去化的進口雞蛋，由中央畜產會委託專業禽畜糞堆肥共同處理場，採多元循環再利用方式製作有價值的堆肥，已盤點足夠量能，預計招標作業完成後，依照排程目標約6周達成，委託的堆肥場皆是合法設立，不會對環境造成汙染。

農業部只發新聞稿，至於預計何時招標、何時展開銷毀作業，以及將會委託多少間堆肥場等相關問題，農業部相關人員都沒有接電話，並未說明。

農業部新聞稿寫明，目前5400多萬顆到期雞蛋，待去化的進口雞蛋，全數封存於中央畜產會倉庫，並透過倉儲管理單位針對廢品儲位同步做出貨系統鎖單控管，除完整標示「報廢品待銷毀」，也依規定整板包膜，不會流入國內市場販售，請消費者可安心。

農業部說，待去化的進口雞蛋，已請中央畜產會提出「處置過期進口雞蛋回收銷毀程序計畫書」，後續將依「禽畜糞堆肥場營運許可管理要點」規定，公開招標委託專業禽畜糞堆肥共同處理場清運並由專人監控，交由禽畜糞堆肥場以堆肥化方式銷毀處理，轉製為肥料再利用。

農業部說，目前中央畜產會已提出堆肥化處理期程，也已盤點目前取得農業部核發禽畜糞堆肥場營運許可證的代處理堆肥場、的處理量能，預計招標完成後，依照排程目標約6周達成。

農業部 雞蛋 畜產會

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