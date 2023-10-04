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中颱小犬逼台 花蓮多鄉鎮預警性撤離近3000人
「小犬」颱風步步進逼，花蓮縣位於警戒區，預估入夜後會有到明天雨勢增強，花蓮市以及南區玉里、富里、卓溪等鄉鎮公所，在軍方、警方協助下，下午陸續展開預警性撤離行動，預估將撤離2870人。
花蓮縣政府表示，白天雖然還沒有明顯風雨，但是入夜後降雨強度漸增，加上氣流影響，預估秀林鄉、萬榮鄉、玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉都是嚴防豪大雨及土石流的重點區域。
縣府社會處預估，縣內有38處易成孤島地區，其中卓溪鄉12處，秀林鄉9處、富里鄉和萬榮鄉各4處、光復鄉與壽豐鄉各3處、豐濱鄉2處、瑞穗鄉1處，都已整備足夠的民生物資。
花蓮縣共有103條紅色警戒、68條黃色警戒土石流潛勢溪流，大規模崩塌有2處紅色警戒，2處黃色警戒，各鄉鎮公所回報，須預警性撤離2870人，包括花蓮市、玉里鎮、卓溪鄉、豐濱鄉、富里鄉、瑞穗鄉等鄉鎮市公所，下午2時起在軍警協助下，展開撤離工作。
另外，玉里鎮成功街有路樹被強風吹倒，玉里警方趕往現場協助；赤科山、竹林和六十石山產業道路，昨天深夜起預警性封閉，花64線瑞港公路也從傍晚5時起預警性封閉。
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