精神科長效針劑使用增2成 北市聯醫開立居冠

長效針劑是思覺失調症治療新趨勢，提高用藥順從、降低復發，據統計，今年第1季健保精神科長效針劑專款使用人數較去年增2成，台北市立聯合醫院開藥居冠，台北馬偕醫院也在前3名。

台灣精神醫學會攜手台北市立聯合醫院松德院區推出首部思覺失調症關懷影片，呼籲患者及早接受長效針劑療程 ，今天下午舉行首映記者會，衛生福利部心理健康司長陳亮妤致詞時表示，政府編列新台幣27億元預算專款專用，推動思覺失調症長效針劑治療。

陳亮妤說，台灣思覺失調症病友約15萬人，好發年齡介於20至30歲，其中約1／3未按醫囑規律服藥，及早使用長效針劑是解方，降低用藥中斷率，減少復發機會。政府擬於2024年持續編列預算推動長效針劑治療，針對急性後期照護服務編列6千萬元預算。

台灣精神醫學會理事長蔡長哲解釋，思覺失調症其實就是腦部生病了，因多巴胺及血清素無法正常工作，好比胰島素不正常會糖尿病，都是內分泌失調引發生病狀況。思覺失調症患者經常無病識感，不願意吃藥，「要吃你吃，我沒有病」，是精神科醫師常遇到的困境。

「每次的復發都會對腦部造成難以復原的傷害」，蔡長哲說，當思覺失調症患者不順從吃藥，可能增加住院、復發風險。長效針劑半年打1次即可，能有效提升用藥順從率，據統計，口服用藥的思覺失調症患者均得經歷4次復發，才會採用長效針劑。

蔡長哲引用健保精神科長效針劑專款使用情況，今年第1季與去年同期相比有顯著提升。使用人數從去年的2萬5680人增加至今年的3萬834人，上升20.07%；藥費點數去年第1季是3.8億元，今年同期增至5.3億元，成長幅度為35.69%。

據統計112年1至6月申報情形，上半年長效針劑持續增長，申報金額共10.87億元、申報量為20萬306支，分別為台北區申報金額最高，共3.44億元；高屏區申報金額居第二，共2.02億元；中區申報金額第三高，共1.95億元。