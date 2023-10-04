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高鐵中秋收假人龍排到站外 王國材認了：自由座分配出現問題

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台中高鐵站在中秋連假擠滿排隊人龍，有人排隊2小時仍不知何時能上車，最後改搭國道客運。圖／本報資料照
台中高鐵站在中秋連假擠滿排隊人龍，有人排隊2小時仍不知何時能上車，最後改搭國道客運。圖／本報資料照

高鐵在上周中秋連假收假日運量創新高，導致台中站自由座旅客從大廳排隊到停車場慘況，交通部長王國材今受訪表示，這次自由座分配確實出現問題，國慶連假已針對自由座控管，不要在高雄、台南站就客滿，讓台中站旅客等很久，自由座人數會在各站做分配管理，另也會加開全車自由座列車，不要影響有座位乘客。

王國材今受訪表示，最短期在國慶日已針對自由座控管，不要在高雄、台南站就客滿，讓台中站旅客等很久，自由座人數在各站分配會做管理。再者，高鐵也會加開全車自由座列車，比較不要影響有座位乘客。另外，台鐵這次也會開出台中到台北的加班車，由台鐵協助高鐵。

他也說，中期部分，高鐵2027年採購12組車廂會陸續到位，上次中秋連假的問題都是集中在中部自由座旅客上不去，這次國慶連假也有做一些調整。

針對國慶煙火在台中，恐導致慘況重演，他指出，這次國慶煙火在台中，台中市政府也有跟交通部合作，包括高鐵、台鐵、國道客運都會適當告知乘客等待時間，像上次中秋連假就是乘客集中在台中站上不去，這次有經驗後應該會做適當調整。

至於高鐵被批評處理方式較草率，王國材表示，高鐵服務品質還不錯，台中站這次旅客搭乘，高鐵的想法是讓所有乘客能趕快回家，的確都沒有跟乘客宣導不要來搭乘，以服務為宗旨，態度一向還不錯，但的確在自由座的分配出現問題，前面車站都已經佔滿，到中段車站就沒有位置，已經在檢討改進。

至於是否會再發生類似情況，他則說，會盡全力，主要是疫後運量增加比想像的多很多，這次高峰到34萬人次，以前春節30萬人次運量就差不多，大家依賴高鐵的習慣已經養成。過去高鐵跟日本談購車也談很久，因為價錢談不下來稍微有延誤一點，現在已經全力要改善短期和中期過程。至於國慶連假自由座運量無法預估，但單日最高應該也有30萬左右，不會太少。

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