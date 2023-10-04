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工程師網購壯陽藥「買1送1」還回購 藥師揪出竟是假藥：陰莖恐壞死

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
台灣年輕藥師協會理事張恩豪（右一）表示，曾有一名40多歲科技業工程師，因為有勃起障礙，沒有先行就醫，反而到網路買藥。記者鄒尚謙／攝影
台灣年輕藥師協會理事張恩豪（右一）表示，曾有一名40多歲科技業工程師，因為有勃起障礙，沒有先行就醫，反而到網路買藥。記者鄒尚謙／攝影

網路詐騙盛行，連藥品也有許多假藥，國人對於健康的重視程度相當高，對於日常保健也相當注重，食藥署提醒，網路買藥得特別注意，最常見的「壯陽藥」廣告，往往都是設立於境外的違法網站。曾有40歲的工程師，看到壯陽藥「買一送一」的廣告便下單購買，沒想到竟買到假藥，面臨「陰莖壞死」風險。

台灣年輕藥師協會理事張恩豪今出席食藥署例行記者會，針對用藥安全分享，曾有一名40多歲科技業工程師，因為有勃起障礙，沒有先行就醫，反而到網路買藥，看到一盒30顆又「買一送一」的壯陽藥宣傳手法便下單購買。

張恩豪說，該工程師收到壯陽藥後，吃了還覺得蠻有效的，便跑到鄰近藥局「回購」，一比對才發現自己網路上買到的是「盜版壯陽藥」。藥師當場進行衛教，表示正版的壯陽藥是4顆的包裝，並沒有30顆一盒，若服用過量恐造成陰莖持續勃起，嚴重將導致「陰莖血管壞死」。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，許多民眾相當熱心，親友若有不舒服就會「分享自己的藥品」，甚至會說「你的症狀跟我上次的病很像，可以吃我上次剩下的藥」，或是想要減肥的民眾，在網路上看到減肥藥「感覺蠻有效的」，就想說買來嘗試看看，其實都是相當危險的行為。

吳明美說，近年很多假借藥商、藥局名義在網路販售藥品的案件，「多數是非法境外網站」，一律都從國外寄送，但依照《藥事法》規定，網路違法販售藥品，最高可重罰5000萬；若輸入禁藥若為處方藥卻未經醫師處方，可開罰新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰；製造或輸入偽藥或禁藥者，處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

食藥署也提醒藥品「五不」，「不聽信」他人推薦藥品、「不亂買」來路不明藥品、「不亂停藥」以避免病情惡化、「不共享」藥品給其他人使、「不囤積」使用剩下的藥品。每個人的身體狀況不同，民眾若有身體不適，應就醫治療或至藥局諮詢藥事人員，並依照醫囑或藥事人員指示使用藥品，才能確保自身的用藥安全。

食藥署 陰莖 詐騙

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